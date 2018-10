Agradece AMLO a Chiapas, Rutilio Escandón lo acompaña

El presidente electo realizó una gira de trabajo por Tuxtla Gutiérrez, agradeció a Chiapas su respaldo en las urnas el pasado 1 de julio, acompañado del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, en tanto en el interior de Palacio de Gobierno se reunió con presidentes municipales, diputados locales y el equipo de transición de los gobiernos constitucional y electo, donde anunció 32 mil millones de pesos de inversión para el 2019.

“Soy del sureste, mi familia vive en Palenque desde hace 50 años, me siento chiapaneco, me siento paisano, tenía dos opciones, dos caminos, Palacio Nacional, o Palenque, Chiapas, el pueblo quiso que fuera lo primero, pero no voy a dejar de visitar al estado, hoy se trata de una reunión de amigos, de paisanos, le vamos a dar un tratamiento especial al sureste, en particular a Chiapas”, abundó.

Desde el inicio del próximo gobierno vamos a llevar a cabo el programa para el bienestar de los chiapanecos, con especial atención a la gente humilde, a la gente pobre, es humanismo, es el amor al prójimo, dijo.

“Nunca más habrá exclusión a los jóvenes, aplicaremos desde diciembre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 183 mil 771 van a ser contratados, a trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercio, en la ciudad, con sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales, mientras se capacitan para el trabajo”, enfatizó López Obrador.

Asimismo, aseguró que si no atentemos a los jóvenes, es como si los empujaremos a las conductas antisociales, “vamos a alejar a los jóvenes de la tentación del camino de la delincuencia, con inversión de 8 mil millones de pesos, ya se inició un censo casa por casa, también se van a entregar 26 mil becas para estudiantes de escasos recursos de 2 mil 400 pesos mensuales para el nivel superior, todos los del nivel medio superior 230 mil recibirán 800 pesos mensuales en Chiapas”.

Vamos a crear -el año próximo-, seis nuevas universidades públicas en Chiapas en seis municipios, Venustiano Carranza, Palenque, Ocosingo, Chenalhó, Chilón y Mapastepec, así también va a continuar Prospera en manos de la Secretaría de Educación Pública, que otorgará en este estado becas para 750 mil familias que beneficien a alumnos de primaria y secundaria, señaló.

Aumentará la pensión de los adultos mayores de mil 160 pesos bimestrales, ahora van a hacer mensuales mil 274, en beneficio de 300 mil personas, se va a cumplir a pensionados y jubilados del ISSSTE y del IMSS, los 42 mil discapacitados van a tener una pensión de mil 274 pesos mensuales, impulsaremos la siembra de árboles maderables y frutales, 200 mil hectáreas para crear 80 mil empleos, se pagarán 5 mil pesos mensuales de jornales en el campo del estado, explicó.

También se apoyará la ganadería con créditos a la palabra sin intereses, dos apoyos al año a los productores agrícolas sin intermediarios, Bansefi va a tener sucursales en todas las cabeceras municipales, se fijarán precios de garantía, 5 mil 10 pesos la tonelada de maíz, se podrá adquirir maíz, frijol y arroz en los almacenes de Diconsa, se pagará a 8 pesos con 20 centavos el litro de leche, se va a distribuir en Liconsa y Diconsa una canasta de alimentos básicos para que no haya hambre en Chiapas, resaltó.

“A la vez, vamos a resolver los problemas de salud en Chiapas, a nivel nacional, suman 70 hospitales inconclusos, falta personal, lo peor es el desabasto de medicinas, lo que se va a resolver con los gobernadores, se va a ordenar la compra de medicinas, se invierten 100 mil millones, pero no se resuelve el problema”, destacó.

También se apoyará a los damnificados por los sismos, desde el 2019 destinará 2 mil millones de pesos para Chiapas, la construcción del Tren Maya, hay que resolver las tomas de carreteras, vamos a modificar la estrategia y la coordinación en materia de seguridad, planteamos la conexión con internet, ratifico mi compromiso de que la CFE estará en Chiapas, desde donde vamos a reactivar la industria eléctrica y petrolera, detalló.

Mientras tanto, el gobernador Manuel Velasco Coello, dijo que los chiapanecos estamos listos para caminar con López Obrador, hasta lograr la cuarta transformación y el cambio verdadero, mientras que del gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, hombre de leyes, sabrá responder a los desafíos y a los retos, para hacer el mejor gobierno en la historia de Chiapas.

A su vez, el gobernador electo, Rutilio Escandón, dijo que México y Chiapas van a tener a un presidente trabajador y cumplidor, los chiapanecos estamos dispuestos a luchar y trabajar con su gobierno, las propuestas de progreso y desarrollo se realizarán sin distinción.

Entre los invitados estaban Gabriel Guerra, hijo de la escritora chiapaneca, Rosario castellanos; Miguel Solís, amigo personal de López Obrador y quien dirige el equipo Las Guacamayas; el diputado federal Mario Delgado, diputados federales por Chiapas, entre ellos Zoé Alejandro Robledo Aburto y senadores.

También estuvieron los empresarios Rómulo Farrera, José Luis Mandiola, Jaime Mantecón, Sergio Zuarth, Sixto González y Arnulfo Cordero, así como Francisco Simán y Enroque Zamora.