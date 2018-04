¡Aguas! con omitir la declaración anual ante el SAT

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 4 de abril (El Estado).- Durante todo el mes de abril las personas físicas que reciben ingresos por arrendamientos y honorarios tiene la obligación de hacer su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puntualizó Gabriel de Jesús García Alegría, Administrador de Servicios al Contribuyente.

En ese sentido, dijo, en este año se espera que a nivel nacional 17 millones de personas cumplan con esta obligación fiscal. De no hacerlo, pueden ser sancionados, dependiendo la falta cometida.

Las personas que reciben ingresos por salarios no están obligados a presentar la declaración. En conferencia de prensa, presumieron que el SAT está a la vanguardia con la tecnología, para que los contribuyentes tengan más facilidades de cumplir con sus obligaciones.

Con el aplicativo que está en el portal del SAT, el usuario se ahorra el proceso de solicitar al patrón las hojas de retenciones; no obstante, para la declaración es necesario acceder a una contraseña.

En Chiapas no hay datos precisos de cuántas personas están obligadas a contribuir antes del 30 de abril, sin embargo, en todo el país deben ser 17 millones de personas.

De acuerdo con García Alegría, en promedio, 80 por ciento de la población sí declara, lo que significa que ahora ya tienen la cultura de cumplir con sus obligaciones ante las autoridades fiscales.

Las deducciones personales para la autoridad son: honorarios médicos, dentales, psicólogos, nutriólogos, donativos, gastos hospitalarios, funerales, así como lo ejecutado con intereses reales para créditos hipotecarios. Colegiaturas, entre otras.

Finalmente, es importante mencionar que el año pasado se recibieron 7.4 millones de declaraciones de personas físicas. 481 millones de pesos se han recaudado hasta el momento con la declaración que han hecho 105 mil contribuyentes de todo el país