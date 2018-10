Alumnos de la UNACH se pronuncian contra la reelección de Carlos Eugenio Ruíz Hernández

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 8 de octubre del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- A pesar de que los estatutos internos de la Universidad Autónoma de Chiapas permiten la reelección del rector, los alumnos se pronunciaron en contra de este acto por parte de Carlos Eugenio Ruíz Hernández.

Este lunes los alumnos de la Facultad de Medicina irrumpieron en la Segunda Cátedra ANUIES que se celebró en el auditorio de la escuela, para manifestar su rechazo al actual rector y descalificar su desempeño.

Los inconformes señalaron que no ha existido avance alguno en la máxima casa de estudios del estado, además de que Eugenio Ruíz Hernández ha endeudado la escuela.

“No estamos de acuerdo, no hizo nada dentro de la facutad, además de que se debían 480 millones de pesos y ahora se debe más de mil millones. Los servicios en las facultades son malos”, explicaron.

Solicitaron que exista una educación de calidad para la UNACH, y no de cantidad pues señalaron que existen profesores con un desempeño cuestionable, los cuales son protegidos por el sindicato de la institución.

Por esta razón el acto inaugural previsto para este evento fue pospuesto, el rector en cuestión no arribó al lugar como se tenía previsto.