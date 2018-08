AMLO verá sangre en Chiapas: CNPA

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Los presidentes municipales electos de MORENA, son un peligro; algunos de ellos generarán violencia, de no detenerlos, habrá masacres, advierte la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, en voz de Daniel Zúñiga Maldonado.

Solo el hecho de las elecciones se presentó la muerte de seis personas, ahora con el inicio de las administraciones municipales a partir del mes del 1 de octubre, las cosas pueden ser más fuertes en los enfrentamientos entre los grupos en pugna, pues muchos están armados.

Zúñiga Maldonado, aseguro que esta problemática de represión y violencia en contra de indígenas en Chiapas se reporta también en los municipios de Palenque y Pueblo Nuevo Solistahuacán pero actualmente la prioridad es Amatán donde la familia Carpio Mayorga con un presidente municipal saliente apoyado por el PVEM y el entrante respaldado por MORENA, han generado una grave conflictividad social en esta localidad.

Más adelante indicó que el virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, debe ser congruente con su discurso y no validar “fraudes electorales” como el cometido en Amatán, donde la familia Carpio Mayorga ha mantenido el control político durante décadas pasando por partidos como el PRI, el PVEM, el PAN y ahora MORENA.

Detalló que el mejor mensaje que podría dar la Administración Federal entrante así como Morena es evitar la violencia en Chiapas y garantizar la libre expresión de los indígenas y sus liderazgos sociales y defensores de Derechos Humanos.

Luego de expresar que se tiene contemplada enviar una misiva puntual sobre la problemática social en Amatán, a Yeidckol Polevnsky, Líder Nacional de MORENA para que se involucre en la solución del conflicto, el vocero de CNPA MN no descartó, en un momento dado, el uso de la movilización frente a las instalaciones nacionales de este instituto político así como en la sede donde actualmente opera el próximo Jefe de la Nación.

Y es que, explicó, durante el periodo de 2012-2015, muchos simpatizantes del PVEM, de escasos recursos económicos fueron sistemáticamente desplazados e incorporados a activistas de otros partidos proclives al servilismo y sumisión política. Ahora son estos grupos, marcados por su naturaleza violenta, impositiva, opresora en las mismas comunidades quienes rodean y constituyen la base social de la Familia Carpio Mayorga.

La familia Carpio Mayorga y sus grupos llevan años dominando y viviendo de la presidencia de Amatán, Chiapas, la cual han convertido en su botín político y económico, por lo que grupos de choque son utilizados de forma facciosa para ejercer presión social sobre nosotros y otras organizaciones, sembrando el odio hacia sus detractores políticos.

Debe quedar claro, agregó, que Manuel de Jesús Carpio Mayorga, protege y patrocina los grupos de choque, este personaje se ufana de tener las relaciones políticas con el gobierno estatal y funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal.

Por ello, al gobierno de Chiapas le exigimos que no siga minimizando un grave conflicto social, garantizándole impunidad al grupo caciquil de la familia Carpio Mayorga y a su grupo de choque que puede devenir en grupo paramilitar.