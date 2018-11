Ancheyta Bringas para Educación

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Víctor Manuel Ancheyta Bringas, ex dirigente de la Sección VII del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue propuesto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que ocupe el cargo de Secretario de Educación.

Para los maestros de y dirigentes de organizaciones sociales, en voz de Manuel de Jesús Navarro Mazariegos, dijo que, si alguien luchó y estuvo presente en las movilizaciones sindicales fue precisamente él, lo que da certeza de que no solo está con la base, sino que además conoce los derechos y las acciones gubernamentales.

Sería lo mejor, pues en primera es e izquierda y no permitiría que se cometieran abusos en contra de los maestros sindicalizados y no sindicalizados, sería un trabajo serio y honesto, tal como el propio gobernador electo, ha señalado en cuanto a la formación de su gabinete.

El también abogado y jubilado docente del sistema federalizado, Indicó que las bases magisteriales no olvidan que con Víctor Ancheyta Bringas, fue creada la Caja de Ahorro y Préstamos, así como el FSOR, logros que hasta hoy día se encuentran vigentes y dando excelentes beneficios a los agremiados a la sección VII del SNTE.

Afirmó que Ancheyta Bringas, fue el primer representante emanado de las bases democráticas de la sección VII del SNTE, después de la embestida gubernamental encabezada por el tirano, homofóbico y criminal de lesa humanidad, José Patrocinio González Garrido, quien incluso, llegó al grado de ordenar en forma autoritaria e ilegal que se derribara el emblemático edificio de ese sindicato, para construir el parque de La Marimba.

Refirió que con Ancheyta Bringas, resurgieron las mega movilizaciones del magisterio democrático encabezadas por un líder nato en contra de los abusos por parte de los gobiernos emanados del PRI y el PAN, las cuales fueron para exigir solución a las añejas demandas magisteriales.

Detalló que además de Caja de Ahorro y préstamos y FSOR, con Víctor Ancheyta, se promovieron las asambleas masivas, donde los representantes de las delegaciones podían recibir elogios o rechazo de sus bases, tiempos en que su gestión fue señalada como una de las mejores, limpias y transparentes a nivel nacional.