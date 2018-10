Antorcha aumentará manifestaciones en Chiapas

Chiapas. – Integrantes del Movimiento Antorchista de Chiapas anuncian manifestaciones en la capital del estado, resultado de la falta de sensibilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), dirigido por José Alfredo Araujo Esquinca, Delegado Federal en la entidad.

Los manifestantes se han visto en la necesidad de instalar un plantón a las afueras de la delegación, ubicada sobre la 2da. Norte y 4ta. Poniente de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez; a casi una semana de vivir ahí, anunciaron que a partir de lunes primero de octubre realizaran mítines sobre la Av. Central y un plantón, si las autoridades siguen reteniendo los recursos.

Al respecto, Roció Huerta Ibarra, Dirigente de antorcha en Chiapa de Corzo y representante de los Antorchista del estado ante la SEDATU, afirmó que el monto gestionado por la organización nacional, haciende a 11 millones de pesos, que están etiquetados a más de novecientas familias de los municipios de Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Simojovel, SCLC, Chiapa de Corzo, entre otros.

Reconoció antorcha a nivel nacional, gestionó programas de vivienda y vivienda completa para las familias chiapanecas, denunciando que la delegación no ha querido entregar los recursos y tampoco ha hecho los trámites para que los beneficiaros puedan recibir el material y pagar la mano de obra, “no se da cuenta que con estos proyectos pueden cambiar la situación en la que encuentran viviendo las familias”.

Afirmó que Antorcha ya cumplió con los requisitos que se piden, se han acercado al delegado en tres ocasiones, se entregaron contratos, remisiones, entrega de facturas, expediente de beneficiarios y los cheques endosados ya se encuentran en la delegación, por lo que no se sabe el motivo de porqué se niegan a entregar el dinero.

Señaló que las argumentaciones de José Alfredo Araujo, se basan en que para realizar los pagos deben llevar dos firmas: la del delegado y la del C.P Felipe Vergara. Se compromete a velar por la situación, pero en los hechos, no se reflejan.

Finalmente, Huerta Ibarra, advirtió que antorcha estará el tiempo que sea necesario, porque no permitirán que se atropelle los derechos. “Además de estar en el platón permanente, estaremos haciendo manifestaciones, vamos a exponer a la ciudadanía nuestro problema, para obligar a que se entreguen los recursos gestionados por la organización”