Anuncia AMLO regularización de Cendis

Héctor Gutiérrez

Cd. de México (07 octubre 2018).- Andrés Manuel López Obrador informó que los recursos de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) ya no dependerán de la votación de un partido en el Congreso ni de los Gobernadores, sino que estarán en el presupuesto nacional.

En 2017, la PGR denunció que María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente del PT, Alberto Anaya, recibió 100 millones de pesos para 17 Cendis, de los cuales 62 millones fueron transferidos a un fondo de inversión.

En dicho caso, también salió salpicado el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien buscó asumir control de los Cendis y reconoció que su Administración sí depositó 100 millones de pesos para dichos Centros a la cuenta de la esposa del líder del PT.

Aunque el pasado septiembre la PGR ya retiró su imputación contra María Guadalupe Rodríguez, López Obrador anunció hoy que su Gobierno atenderá el problema de los Cendis.

“Vamos a atender también el problema de los Cendis, se va a regularizar, y cuando digo regularizar es que ya no va a depender de que tengan que votar los de un partido allá en el Congreso a favor del presupuesto, porque si no votan no les dan a los Cendis”, aseveró el Presidente electo.

“Ya no va a depender tampoco de que llegue el dinero a los estados y los Gobernadores no entreguen los recursos, ya no va a ser así. Va a estar en el presupuesto nacional el programa de Cendis”.

Y acuerda impulsar proyectos en Aguascalientes

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador acordó con el Gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, impulsar los proyectos de infraestructura que están inconclusos en la entidad.

“Nos pusimos de acuerdo para trabajar de manera coordinada en beneficio del pueblo de Aguascalientes y eso es lo que podemos informar”, mencionó el tabasqueño al concluir una reunión con el Gobernador.

Por su parte, Orozco destacó que López Obrador tendrá en Aguascalientes un aliado durante su sexenio.

“Le pusimos en la mesa los proyectos de Aguascalientes pero sobre todo el apoyo que tiene el Estado de Aguascalientes para hacer un gran México”, mencionó.

“Hacerlo sentir que tiene en Aguascalientes su casa y que será un Estado que aportará y no dará problemas”.

El Mandatario panista detalló que entre los proyectos inconclusos que se impulsarán en la próxima Administración federal está el Hospital de Pabellón de Arteaga y el Edificio G del Hospital Hidalgo.

También, están la finalización del distrito de riego y una planta tratadora de agua, así como la consolidación de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, que acaba de iniciar labores.

“Sin duda habrá proyectos sociales y habrá proyectos que están en proceso de otras Administraciones locales que habremos de terminar”, apuntó el Gobernador.

Posteriormente, en un mitin realizado frente al Templo de San Marcos, López Obrador anunció que en la entidad 18 mil jóvenes serán beneficiarios de la beca mensual de 3 mil 600 pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.