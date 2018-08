Anuncian aumento en Canasta básica

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Para el 2019, habrá incremento de precios en la canasta básica, pero no de manera elevada, dio a conocer, Juan Pablo Rojas Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, esto debido al Acuerdo Comercial Bilateral entre México y Estados Unidos.

Explicó que este último punto se debe a que los negociadores mexicanos encabezados por el actual Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dejaron fuera de la negociación la diferenciación de precios entre maíz blanco y amarillo e incluso que su tratamiento quedará fuera del acuerdo.

“Lo anterior porque el maíz blanco debería tener un valor más alto que el amarillo”, dejó en claro el dirigente de más de 200 mil productores de maíz en el país, en entrevista de medios. Ahora, destacó, el maíz es un tema prioritario a atender sobre todo tras este acuerdo bilateral con Estados Unidos.

Se pronunció porque en la próxima Administración Federal que encabezará el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, los subsidios y recursos al campo “sean productivos e inteligentes” y no hacerlo de manera individual pues ello implicará una mayor dependencia alimentaria.

Consideró que si bien la Administración Federal de Enrique Peña Nieto, termina con una balanza comercial positiva, la brecha entre pequeños y grandes productores aumenta mientras que el próximo Gobierno no tiene claro para dónde va.

Insistió, Rojas Pérez, en que el problema es que no se ve una política agrícola de apoyo al sector primario en momentos en que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de la autosuficiencia alimentaria y por tanto debería trabajar en esas áreas con los productores.

En ese sentido, el dirigente de la CNPAMM, señaló que es prioridad que el nuevo Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, dialogue con los productores de maíz en este tema porque si bien ha habido acercamiento, sólo hay la promesa de tener un encuentro con la organización que agrupa a más de 200 mil maiceros, para la semana del 10 de septiembre.

“Hoy más que nunca es urgente una reunión con el equipo de transición, pues con el acuerdo bilateral México-Estados Unidos, los mexicanos debemos contar con una política agrícola integral y definida por lo que de manera organizada se pueden enfrentar este tipo de acuerdos”.