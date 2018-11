Anuncian Coloquio Derechos y Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El director del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas, Enrique Pérez López anunció que del 8 al 10 de noviembre de esta año, en las instalaciones del Celali, se realizará el Coloquio Patrimonio Cultural Inmaterial: Derechos y Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas.

En conferencia de prensa, dijo que este Coloquio tiene una gran vigencia hoy día, toda vez que existe una mayor exigencia para el reconocimiento del derecho colectivo, como la propiedad intelectual sobre los conocimientos, usos, expresiones, técnicas que los pueblos indígenas tienen dentro de sus comunidades.

“La propiedad intelectual es algo que nos compete a toda la sociedad, pero también es un asunto que compete inminentemente a quienes están encargados de hacer un marco jurídico que proteja estos derechos, es decir, el poder legislativo a nivel estatal como en el federal”, mencionó.

Asimismo, dijo que en México existe un vacío para la protección y reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual colectiva, lo cual conlleva al plagio de diseños artesanales por empresas no solo mexicanas, sino también extranjeras como españolas, estadunidenses, indonesias, británicas, etcétera.

“Empresas que han plagiado diseños, escondiéndose bajo el llamado homenaje y reconocimiento como parte de la inspiración del Arte mexicano, tan es así, que según datos de la Organización Impacto, publicado por el Financiero, en el 2008, hubo un plagio, 2014 hubieron dos, 2015-2016 hubieron tres, 2017 hubieron cinco y 2018 van doce plagios, lo que significa que va en aumento la explotación artesanal de manera comercial, sin que las comunidades tenga participación en este tipo de usufructo de sus conocimientos”, sostuvo.

Agregó que en el plano nacional e internacional hacen que la propiedad intelectual colectiva, en las comunidades no tengan un instrumento de defensa de estos procesos de extracción de sus conocimientos, porque no solo es el plano artesanal, diseño textil, sino también en los conocimientos que han hecho con las plantas medicinales.

“Sobre cuestiones alimentarias, sobre la música, sobre el uso de imágenes que son utilizadas para publicidad de diversos productos, lo que ha hecho que la utilización de la cultura y conocimientos tradicionales, han ido en aumento y que justamente no hay nada que ponga limite o reglamento para los conocimientos de los pueblos indígenas y que sea beneficiados”, concluyó.