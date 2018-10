Anuncian Fiscalía para la Paz

Cd. de México (04 octubre 2018).- Loretta Ortiz, coordinadora nacional de los foros por la paz y la reconstrucción, anunció la creación de una Fiscalía para la Paz, a partir de una nueva ley que se presentará el próximo 24 de octubre.

Al inaugurar un Foro Escucha en León, Guanajuato, Ortiz explicó que esta Fiscalía atenderá los crímenes más graves durante el próximo Gobierno federal.

Entre ellos, mencionó la desaparición forzada, trata de niños, niñas y adolescentes, ejecución arbitraria, tráfico de migrantes, feminicidio, así como delitos contra periodistas y activistas.

Ortiz explicó que la Fiscalía para la Paz formará parte de lo que será el nuevo Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas.

Este nuevo Sistema, dijo, también estará conformado por una Comisión de la Verdad, una Comisión de Investigación y un Tribunal Penal para la Paz.

“La demanda que se ha centralizado, o que se ha originado en estos foros, es como bien lo han señalado las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas, los empresarios, es justicia, y eso es lo que se va a atender”, aseveró.

“Para atender el problema de la justicia se está redactando un proyecto de ley, que es la ley general, que establece el Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas”.

La también coordinadora del proceso de pacificación abundó que esta ley también abordará el tema de la búsqueda de personas desaparecidas.

Luego de escuchar distintos reclamos de justicia, anunció que el 24 de octubre también se presentarán al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, las conclusiones de los foros.

“Las propuestas generales se van a presentar el día 24 de octubre, se presentarán al Licenciado Andrés Manuel López Obrador las propuestas que ustedes han hecho. Se van a sistematizar, se van a ordenar y de ello va a derivar las próximas políticas públicas”, mencionó.

“Es la primera vez que algún gobierno entrante o en funciones escucha de esta manera a la ciudadanía, a las víctimas de delitos tan graves, pueden tener la absoluta confianza de que van a ser escuchadas sus propuestas y de que van a ser consideradas para las próximas políticas públicas”.

Ortiz insistió en que la amnistía que planteará el próximo Gobierno nunca procederá con aquellos delincuentes que hayan cometido delitos violentos.

“Es decir, jamás procederá en el caso de desapariciones, feminicidios, trata, delitos contra los periodistas, ningún acto violento el delincuente que haya cometido, no será sujeto amnistiable”, expuso.

“La amnistía está pensada para niños y niñas cooptadas por el crimen organizado que no hayan cometido hechos ilícitos y que se hayan dedicado a traficar la droga, quizá tráfico de armas, quizá robo”.

La coordinadora de los foros dijo que la amnistía también está pensada para las mujeres que fueron encarceladas por haberse prestado a traficar sustancias sicotrópicas o de armas sin violencia.

“Realizando un favor a su pareja, a su esposo, en fin, y en estas circunstancias tanto a las mujeres como a los niños, niñas y adolescentes, se está pensando en dotarles una amnistía”, aseveró.

Si estos niños o mujeres permanecen en las cárceles, consideró, difícilmente alcanzarán su reinserción social y, por el contrario, podrían alimentar las futuras filas del crimen.

La amnistía también podría beneficiar a quienes fueron encarcelados por delitos políticos y resultaban incómodos para el sistema, agregó la colaboradora de López Obrador.

Loretta Ortiz hizo la aclaración después de que, durante el foro, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, pidió aclarar el alcance de la amnistía.

“Reconocemos la necesidad de avanzar juntos hacia la pacificación, sin embargo, los ciudadanos consideramos oportuno clarificar los alcances de amnistía que hasta hoy se ha dicho”, expresó Sánchez.

“Pues es vista más como un premio a la delincuencia, en lugar de darle prioridad a los legítimos reclamos de justicia de las víctimas”.