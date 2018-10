Apelarán padres de Viridians sentencia absolutoria en favor de feminicida

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Los padres de Viridians, joven asesinada en junio de 2013, apelarán la sentencia absolutoria que dictó Isabel Álvarez Ramos, Juez Penal del Distrito Judicial, en favor del imputado Omar Fernando Rosales Toledano, que la mañana de este 29 de octubre fue puesto en libertad, cuando únicamente estaba anunciada la última audiencia.

Juan Carlos Flores Santiago, padre de Viridians Flores Ramírez, dijo que no fueron notificados de dicha resolución, ya que solo esperaban se diera la audiencia de derecho, “pero a unas horas de eso fue liberado el homicida de mi hijita”.

En conferencia de prensa donde también estuvo presente la madre afectada, Guadalupe Ramírez, Flores Santiago dijo sentirse consternado, dolido, indignado, porque ahora son doblemente víctimas, por el asesinato de su hija, y por la impunidad para Omar Fernando Rosales Toledano que incluso había confesado ser culpable.

“Nos sentimos incrédulos ante el actuar de las autoridades, es lo más increíble que me ha tocado a mí y mi esposa vivir, hemos visto casos en el país que liberan a personas confesas y no entendemos, ahora lo entiendo y no sé qué pudo haber movido para dejar libre, pues era un asesino confeso”

Recordó que “encontraron a mi hijita por la declaración de ellos, todas las pruebas agravantes y confesión que hizo estaba claro, sin ninguna duda para que se equivocarán las autoridades”.

Asimismo, dio a conocer el audio de una llamada telefónica donde el padre de Fernando Rosales, Javier Rosales, pide deje el caso en paz, por el bien del pequeño hijo que Viridians, audio que decía lo siguiente: “nos respetemos, de acuerdo piense en su nieto, deje decirle que nunca íbamos a tocar al niño, no íbamos a molestar, le he cumplido, nomás tenga mucho cuidado por favor”.

“Se acaba de dar la sentencia absolutoria pero no nos fue entregada, nos dijeron que la actuaria lo había llevado a Tuxtla y que mañana nos la daría, no sé si alguien más está involucrado o recibió instrucciones de muy arriba, si recibió dinero, lo que haya sido, esta persona (Isabel Álvarez) de haber firmado la sentencia absolutoria”, reiteró.

Juan Carlos Flores aclaró que con esta sentencia deja aún más precedentes de la falta de justicia en México y en Chiapas, de cómo actúan los jueces, “de tener una sentencia antes de se diera el juicio d derechos”.

Finalmente, reiteró que apelará esa sentencia ante tribunales máximos y ampararán la sentencia “aunque no sabemos hasta donde lleguen, porque esta persona a lo mejor la saquen del país o manden lejos”.