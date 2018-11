Aprueba IEPC medidas de seguridad del material electoral

En sesión extraordinaria de Consejo General, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó las medidas de seguridad incorporadas en las boletas, actas electorales y líquido indeleble, que se utilizarán en las elecciones de miembros de Ayuntamiento que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre en los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, Montecristo de Guerrero, El Porvenir, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Solosuchiapa, Tapilula y Santiago El Pinar en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

Las medidas de seguridad con que cuentan las boletas electorales cuentan son: microimpresión; imagen invertida; imagen oculta dentro de otra; impresión en tinta invisible a simple vista, y efecto indicia de 3 canales el cual eWs una impresión que para ser visible deberá utilizarse el decodificador proporcionado al IEPC.

El Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas afirmó que, el IEPC se encuentra prácticamente listo para llevar a cabo esta elección. Señaló que los trabajos preparatorios de esta elección siguen avanzando conforme al calendario electoral. Dijo que el próximo jueves se estará dando el banderazo de salida a todas las boletas y actas electorales que serán trasladadas desde la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, y será el fin de semana cuando la documentación electoral estará ya en custodia de cada uno de los diez consejos electorales municipales.

Afirmó que los partidos políticos ya tuvieron la oportunidad de verificar todos los elementos de seguridad y confianza con los que van a contar boletas y actas. Recordó que el día mañana se realizará el segundo de tres simulacros para probar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para verificar que marche bien y no tenga ninguna falla la noche de la jornada electoral el 25 de noviembre.

El consejero presidente del IEPC destacó que las campañas electorales siguen su curso, “desarrollándose en estos diez municipios desde el pasado 7 de noviembre y concluirán el próximo día 21, nosotros estamos a las quejas y violaciones a las reglas del juego que pudieran presentarse”.

Chacón Rojas dio a conocer que el pasado viernes, hubo una Mesa de Seguridad, donde se reunieron los gobiernos Federal y Estatal, el Instituto Nacional Electoral y el IEPC, en la que se intercambiaron puntos de vista y se hizo el compromiso de que esta semana sería presentado formalmente el plan de acompañamiento en materia de seguridad para las tareas previas, durante y posteriores a la jornada electoral.

Reiteró el exhorto a partidos políticos, candidatos, militantes y simpatizantes, a privilegiar que las campañas sean propositivas, “que no incentiven a la confrontación; todos queremos que las elecciones del 25 de noviembre se generen en un contexto donde toda la gente pueda salir a votar sin amenazas ni riesgos”.

Al recordar que serán un poco más de 60 mil personas quienes podrán votar en los comicios de estos diez municipios, aseveró de manera enfática, que quienes se hayan empadronado en estas demarcaciones después de las elecciones ordinarias no van a poder votar por qué la lista nominal de este elección extraordinaria es la misma que se utilizó en la jornada electoral del 01 de julio por determinación del INE. “Es importante que a través de los medios de comunicación se informe de esta situación a la ciudadanía de estos 10 municipios, para que el 25 de noviembre no haya problemas en las casillas”, finalizó.