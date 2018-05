Arrancan las campañas por la gubernatura en Chiapas 

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 29 de abril del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Éste domingo los candidatos por la gubernatura del el estado de Chiapas iniciaron las campañas como marca la ley electoral, con el fin de convencer a la población y verse favorecidos el próximo 1 de julio en las urnas.

En diferentes regiones, los cuatro candidatos iniciaron las respectivas giras por diferentes municipios de la entidad.

El candidato de la coalición “Todos por Chiapas”, Roberto Albores Gleason, se comprometió con hombres y mujeres a ser el gobernador de Tapachula y trabajar desde este municipio para acabar con la pobreza y marginación.

En la Feria Mesoamericana, Roberto Albores empeñó su palabra en atender puntualmente las demandas de las y los chiapanecos de la región Costa- Soconusco, y de impulsar a la frontera sur atrayendo empresas e industrias y generando los empleos de calidad que demanda la gente.

Roberto Albores reconoció el compromiso del candidato a la presidencia de México, José Antonio Meade, con Chiapas, refirió sus visitas permanentes y su trabajo a favor del desarrollo económico del estado, y aseguró que con él desde la Presidente de la República se consolidará la transformación del estado para que las familias chiapanecas salgan adelante del rezago y la falta de oportunidades.

Josean también en Tapachula.

En éste mismo municipio José Antonio Aguilar Bodegas, candidato a la gubernatura de Chiapas por los partidos PAN, PRD Y MC, arrancó campaña rumbo a los comicios del 1 de julio, en un evento en el que aseguró que su estado no necesita solo una alternancia entre partidos, sino que necesita una transición.

En un evento en la plaza de toros, que no tuvo mucha asistencia de los simpatizantes de los partidos representados, Aguilar Bodegas agradeció el apoyo y el impulso recibido por los chiapanecos para conseguir la candidatura; luego de un proceso de selección en el que se encontraron diversos obstáculos.

Entre las propuestas que Aguilar Bodegas realizó en su discurso, destaca el proyecto de hacer un pacto con la ciudadanía para que en conjunto se desarrollen políticas públicas que atiendan los puntos críticos en el estado, por ejemplo, en materia de educación, salud y justicia.

Habló igualmente sobre una nueva relación del gobierno chiapaneco con la Federación, en la que, además de pedirle cuentas, se procure un trato particular a la implementación de temas como la Reforma Educativa en el estado o los programas de apoyo para el campo.

Rutilio y AMLO arrancan en la Selva de Chiapas.

Fue en el municipio de Palenque, en la zona Selva del estado en que Rutilio Escandón Cadenas el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia: Morena-PT-PES, acompañado de Andrés Manuel López Obrador arrancó su campaña.

Acompañado de unos tres mil simpatizantes expresó “Andrés Manuel, desde aquí, desde esta región, su región le queremos decir que me comprometo con el pueblo de Chiapas, desde aquí desde Palenque, les quiero mandar mensaje, que se oiga bien, que vamos a trabajar de acuerdo al proyecto alternativo de nación que nos comprometemos a sacar a Chiapas adelante, porque ya es tiempo y eso lo vamos a lograr solo con un gran presidente democrático, solo con Andrés Manuel vamos a lograr una nueva relación con la federación”.

Expuso que en una mancuerna con Amlo tienen la clave, en el proyecto alternativo de nación, “porque estoy seguro que todas las propuestas que hemos recibido, recogido del pueblo de Chiapas, los verdaderos sentimientos de la sociedad se van a hacer posibles, nuestros sueños se van a convertir en realidad, en la que todos seamos iguales, todos incluidos a un lado todos los que nos discriminen”.

Recalcó que de ganar la gubernatura trabajará por la educación, por los maestros, por la salud, los maestros de Chiapas y por la redistribución adecuada de los recursos del estado y la nación.

“Nos comprometemos a ser un gobierno austero, no se va a gastar ni se va a desperdiciar los recursos públicos, no vamos a gastar un centavo en superficialidades, no va a haber un gobierno (inaudible), será un gobierno democrático del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, expresó.

Rutilio y AMLO se presentaron también éste mismo domingo ante miles de seguidores del municipio de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas.

Jesús Orantes, el independiente.

Mientras que Jesús Alejo Orantes Ruíz candidato independiente acompañado de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, arrancó campaña en Laja Tendida, comunidad de Venustiano Carranza, acompañado de ejidatarios y campesinos de la zona.

“Estamos aquí reunidos todos los que queremos un cambio, todos los que ya estamos hartos de la mafia denominada partidocracia, los que ya entendimos que ese sistema ya está caduco y sobre todo, los que tenemos la convicción de que la vía independiente es la única que puede conducirnos a un camino de bienestar”, expresó.

En su discurso se pronunció enfáticamente por la lucha contra la corrupción de la clase política de Chiapas “basta ya de gobernantes corruptos que despojan al pueblo de su derecho al progreso y a la justicia, basta ya de políticos inútiles que se sirven del pueblo pero no sirve al pueblo”.

“La independencia real está en nuestras manos, tú decides”, remarcó a los asistentes al evento masivo.