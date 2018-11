Asume Cortés dirigencia de PAN; va contra AMLO

REFORMA/Redacción

Cd. de México (19 noviembre 2018).- Marko Cortés rindió protesta como dirigente nacional del PAN para el periodo 2018-2021 y en su discurso inaugural se lanzó contra el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“Debemos de prepararnos para enfrentar la farsa que afirma que ‘la solución soy yo’, la trampa que identifica al pueblo con el caudillo y al caudillo con el Estado. La perversa manipulación del pueblo para legitimar decisiones que sólo nacen en el capricho, en la cerrazón e impericia.

“Es la apuesta por instaurar un régimen en el que no se dialoga o se incluye al otro, sino que se traza una línea que divide a los mexicanos entre ellos y nosotros.

“Todos somos mexicanos, el nuevo régimen avanza con la peligrosa advertencia de ‘aquí mando yo’. Es el régimen que descalifica a todo a quien lo critica; eso es ante lo que nos vamos a enfrentar”, comentó Cortés.

Asimismo, el nuevo dirigente prometió hacer del PAN la verdadera Oposición que haga frente a Morena para lograr el equilibrio de poderes.

“Nos comprometemos a combatir lo que viene en el próximo Gobierno, ahora llamado Morena, ese viejo régimen priista. Nosotros cuidaremos siempre el equilibrio de poderes y el federalismo. Ese es parte del reto que hoy vamos a enfrentar”, prometió.

Cortés mencionó que Acción Nacional se declara listo para defender la democracia en México.

“No nos esperan tiempos sencillos, ni victorias fáciles. Sabemos que la democracia está amenazada por el poder absoluto. Acción Nacional se declara listo para defender la democracia en México”, expresó.

Durante su discurso, Cortés mandó un saludo a Manuel Gómez Morín, quien fuera su contendiente en la elección por la renovación de la dirigencia panista, y le reconoció su esfuerzo.

La panista Cecilia Romero fue la encargada de tomar protesta a Marko Cortés, quien prometió respetar los estatutos y difundir los valores e ideales de Acción Nacional. Enseguida, el nuevo dirigente agradeció a los 180 mil panistas que acudieron a votar.

…Y felicita Anaya a Cortés

Ricardo Anaya, ex candidato presidencial de Por México al Frente y ex líder albiazul, felicitó a Marko Cortés por asumir las riendas del PAN.

“Felicito a @MarkoCortes por su toma de protesta como nuevo Presidente. Le deseo el mayor de los éxitos por el bien del PAN y de México”, escribió Anaya en su cuenta de Twitter.

El ex candidato reapareció durante la elección interna del partido al ejercer su voto a favor de Cortés en su natal Querétaro.