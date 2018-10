Ayuntamiento de SCLC no cobrará derecho de piso a comercio informal

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El titular de Servicios Públicos Municipales, Romeo Valdiviezo, negó que el Ayuntamiento coleto pretenda cobrar derecho de piso al comercio informal que se instala sobre los Andadores del Centro Histórico y explicó que el recorrido realizado el día martes por la noche, únicamente fue para conocer la situación actual de quienes se encuentran vendiendo en esos espacios.

“No vamos a cobrar ningún derecho de piso, únicamente nos estamos organizando, estamos en proceso de análisis sobre la situación en la que se encuentran esas personas que necesitan un ingreso económico, la intención es reubicarlos, pero primeramente tenemos qué conocer cuántas personas se encuentran en esta situación, ya que durante la pasada Administración proliferó el desorden”, señaló en entrevista vía telefónica.

A pregunta expresa sobre lo que circula en redes sociales y en programas radiofónicos de que no se quitará a los vendedores del Centro Histórico, respondió: “estamos frente a un tema delicado, muchos necesitan trabajar, eso fue lo que nos dijeron en el recorrido y como autoridad municipal se está siendo sensible en ese aspecto, se les está invitando a que se retiren de forma amable y se acerquen a la autoridades para que juntos encontremos alternativas de solución”.

Por último, dijo que en breve tendrá una reunión con el personal del Ayuntamiento que atiende el tema, para ir haciendo un censo de quiénes podrían ser reubicados “y sus funciones serán las mismas, vigilar que no se instalen sobre los andadores y no perjudicar el libre tránsito de los ciudadanos”.