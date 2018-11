Ayuntamiento de Tuxtla pide mil 100 mdp a la Federación para proyectos

El Estado/Agencia

TuXTLA Gutiérrez, Chiapas, 20 de noviembre (El Estado).-El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, informó que pidieron mil 100 millones de pesos a la Federación para proyectos que pudieran desarrollarse en la ciudad, aunque falta que la solicitud sea aprobada.

En ese sentido, comentó que se trata del portafolio que se envió a la Cámara Alta para atender obras recreativas, de drenajes y hasta agua potable.

Comentó que estas actividades incluyen expedientes técnicos y están a la espera de la respuesta que se pueda emitir; podría ser a finales de este 2018 o principios del 2019.

Aclaró que esta es una parte de los recursos que pidieron a la Federación, pero se le suman las particiones y los ingresos propios, porque no pueden solicitar una cantidad inalcanzable.

El edil capitalino reconoció que no se tiene una cifra exacta que alcance para corregir todos los problemas que se viven en la ciudad. Proactiva es uno de los temas más difíciles para la actual administración por dos razones.

La primera tiene que ver con la cantidad millonaria que se le debe a la empresa; la segunda, porque las autoridades municipales no tienen la capacidad para atender una emergencia con la recolección de basura, en caso que Veolia -antes Proactiva- no diera el servicio.

“Vamos a resolver este asunto, pero no lo va a resolver el presidente, lo va a resolver el Cabildo, se les notificará de la definición que tengamos y ya ellos determinarán cuál es el rumbo a seguir en este tema”, explicó.

En otro orden de ideas, comentó que sí se contará con el dinero suficiente para cubrir los aguinaldos de los trabajadores municipales de forma proporcional, después del crédito que solicitaron y que se pagará en un año.

Según Morales Vázquez la limpia en la nómina del ayuntamiento sigue avanzando y él considera que ya no hay “aviadores”, es decir, personas que lleguen a cobrar sin trabajar.

Aunque no tiene datos del ahorro que harán con el ajuste de personal, puntualizó que en todas las áreas del municipio se encontraron irregularidades. Antes de concluir este 2018 informará toda la situación financiera del ayuntamiento.