Bajo amenaza reportero en SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Durante la protesta de reporteros y comunicadores por el cobarde asesinato del corresponsal en la Zona Selva, Mario Gómez, el también miembro de El Heraldo de Chiapas, Roberto López (nota roja), denunció públicamente que ha sido amenazado, derivado del conflicto que se suscita en la comunidad El Pinar.

“Me amenazaron, me dijeron que me darían un levantón, no sé exactamente quién me habló, pero ante lo acontecido con nuestro compañero Mario Gómez, es necesario tomemos medidas de seguridad y ya procederé a levantar una demanda ante la Fiscalía de Protección a Periodistas, porque no vamos a dejar que nos amenacen”.

Lamentó que por el simple hecho de dar a conocer la información, haya sido amedrentado, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes a esclarecer el asesinato de Mario Gómez, castigar a los responsables y atender su caso.

Por su parte, los representantes de diferentes medios de comunicación, lamentaron que el gobierno de Chiapas permita que grupos armados se haya posicionado en Chiapas, por lo que exigieron se haga la detención de los responsables de asesinato del periodista Mario Gómez del municipio de Yajalón, y no se detengan “a chivos expiatorios”.

“Queremos que se haga justicia, y las investigaciones correspondientes, pero correctamente, que no estén buscando chivos expiatorios. Entendemos que quieren coartar la libertad de expresión asesinando a periodistas decentes e informativos de todos los medios”, dijo uno de los comunicadores.

Por último, pidieron en general que las autoridades entrantes, Andrés Manuel Lope Obrador, presidente electo de la República; Rutilio Escandón, gobernador electo, apoyen a la familia de Mario Gómez que deja en desamparo tras su asesinato.