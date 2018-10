BALÓN DIVIDIDO/JUAN CARLOS GIRARD/

EL ARTE DE LA DIRECCIÓN DEPORTIVA

EXCELENTE “MARTES DE OPINIÓN DEPORTIVA” TENGAS QUERIDO LECTOR DE PASIÓN POR PÉNDULO DE CHIAPAS, SOY LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ, ME HE METIDO EN LA COLUMNA DE MI GRAN AMIGO JUAN CARLOS, PARA DARTE LA BIENVENIDA A TI Y TAMBIÉN A MI COMPADRE.

EL DÍA DE HOY TENEMOS “FICHAJE BOMBA”: CON LA PRIMERA EDICIÓN DE “BALÓN DIVIDIDO” HACEMOS OFICIAL LA CONTRATACIÓN DE JUAN CARLOS GIRARD EN PASIÓN POR PÉNDULO DE CHIAPAS, TREMENDO JUGADORAZO DE GRAN PLUMA QUE NOS APORTARÁ GRANDES CONOCIMIENTOS ACERCA DE TEMAS ESTRUCTURALES DENTRO DEL DEPORTE.

JUAN CARLOS Y YO FUNDAMOS EL PROGRAMA RADIOFÓNICO DE “CABINA DE JUEGO” DE GRAN AUGE Y ÉXITO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, DURANTE 2011 Y 2012, AÑOS EN QUE NOS MANTUVIMOS AL AIRE, CONTANDO LAS MEJORES HISTORIAS DEL DEPORTE Y DEBATIÉNDOLAS.

MI BUEN AMIGO JUAN CARLOS, COMPAÑERO DE MÚLTIPLES VIVENCIAS, DEBUTARÁ CON UNA COLUMNA DEDICADA A EXPLICAR Y HACER COMPRENDER A LA AFICIÓN DEPORTIVA, LA IMPORTANCIA DE LA FIGURA DEL DIRECTOR DEPORTIVO EN LOS EQUIPOS DE FÚTBOL PROFESIONAL.

POR MI PARTE, YO AHONDARÉ EN MI COLUMNA “EL JUEGO DEL HOMBRE” EL TEMA DE CAFETALEROS DE TAPACHULA, QUIENES PRONUNCIARON SU CRISIS DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA ÉSTE FIN DE SEMANA AL QUEDAR SIN POSIBILIDADES DE LIGUILLA, A FALTA DE DISPUTARSE TRES FECHAS MÁS DENTRO DE LA TEMPORADA REGULAR DEL TORNEO DE ASCENSO MX… ARRANQUEMOS CON ÉSTE MARTES DE OPINIÓN DEPORTIVA…

Combinar la pasión y la afición que genera un equipo de fútbol con el elemento de negocio natural de cualquier club, tomando en cuenta que de una u otra forma se trata de una empresa, es uno de los mayores retos de los dueños de los equipos en la Liga MX. En un modelo de negocio en el que las victorias, las derrotas, e incluso factores más subjetivos cómo la filosofía futbolística característica de cada institución -misma que algunos equipos arrastran semana tras semana- juegan un papel determinante en la respuesta del aficionado hacia el equipo, se vuelve casi mandatorio tener una figura que gestione la intersección de ambos elementos. Y es que normalmente cuando lo deportivo está al alza, lo económico también, y viceversa.

Suena sencillo, sin embargo, este balance se vuelve muy difícil de alcanzar cuando en la toma de decisiones de gran parte de los clubes en México, suelen convivir dos perfiles muy distintos: los que no entienden nada de negocios, y los que no entienden nada de futbol. Ejemplos hay muchos. Ahí está Gustavo Guzmán, quien fue nombrado por Grupo Salinas como Presidente del Atlas, y que ha hundido al equipo en una de las peores crisis de su historia –y miren que hay de dónde elegir cuando se trata de los rojinegros-. ¿La razón? El señor no entiende nada de fútbol, y ha fallado en la contratación de la gente que se supone le ayude en lo deportivo. El ejemplo opuesto es la gestión de Ricardo Peláez en el América, durante la cual, si bien no estuvo exento de polémicas, logró revalorizar a unas águilas que llevaban ya un buen rato volando bajo, y lo hizo a través de una filosofía clara de trabajo, de contrataciones y de objetivos.

Ejemplos como los anteriores nos dejan ver que sin un director deportivo competente no se puede trascender. Es necesario tener a alguien que entienda que en nuestra liga no se aspira a nada si no se tiene un centro delantero de alto nivel, y que al mismo tiempo entienda que lo más caro no es siempre lo mejor. Que hay futbolistas para ciertos equipos, y que los futbolistas tienen ciclos en cada equipo. Que armar un plantel es una labor que requiere saber de fútbol, pero también saber negociar.

El éxito de una gestión deportiva depende no solamente de elegir a alguien capaz, que cumpla el perfil ya mencionado, sino entregarle la autonomía suficiente para la toma de decisiones. Recordemos que esta figura actúa entre el director técnico y el presidente, y que su función consiste justamente en mediar entre las responsabilidades de uno y otro. Tiene que ser capaz de vender su proyecto hacia la presidencia, de manera que se justifiquen inversiones importantes, y al mismo tiempo deberá sentarse con dirección técnica e involucrarse activamente en el armado del plantel. Si en éstas tareas no es capaz de imponer su visión y su estrategia, los cables se cortan y no existe esa conexión vertical que permita el éxito del proyecto.

Me atrevería a decir que, en el futbol actual, globalizado, en el cual los mercados se han acercado tanto entre sí y en el que se tiene acceso a una gran cantidad de información y de herramientas tecnológicas, la labor del director deportivo se vuelve casi de igual importancia que la del director técnico. Es su responsabilidad tener ojos en las principales ligas del mundo en busca de talento, contratar a un DT que sea afín a la filosofía del equipo, tener claros los objetivos y los tiempos en los que se quieren alcanzar, desarrollar el talento de fuerzas básicas, optimizar los recursos y sobre todo, en consecuencia a todo lo anterior: armar un plantel competitivo, que les permita alcanzar los objetivos planteados y el estilo de juego que la afición espera de su equipo.

Al final, lo que un director deportivo no debe olvidar, es que los aficionados son dos cosas: son sus clientes, y también son el corazón de un equipo.