Basura alimento de pobres en Tuxtla

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El 0.6% de la población en Tuxtla Gutiérrez, come de la basura; esto debido a situaciones de crisis económica, abandono de la familia y crisis sicológica, que va desde adultos, hasta menores de edad, que recorren las calles en busca de alimentos.

En el marco del día de la alimentación, muchos de los niños se hacen acompañar de sus padres, que rastrean algún tipo de desperdicio, mismos que son depositados en las esquinas por las tardes por quienes de sus hogares sacan las bolsas, para que el carro recolector pase por ellas.

Mario N. dice que no tiene nada que comer, le da pena pedir dinero y que para él, es mejor así, sacar de la basura la comida, dice que la crisis lo tiene así, conoce a más personas, algunas se apoyan en los albergues de templos católicos, donde les regalan comida, pero no siempre alcanza.

En la iglesia de Santo Domingo, en el centro de la ciudad, se hace comida para los indigentes, ahí acuden tantos, que han logrado que jóvenes inmersos en las drogas, terminen por aceptar no agredir a la sociedad, a cambio de un plato de comida, aunque solo es una de las tres que requiere el cuerpo durante el día.

Desde las 6 de la tarde, algunas personas recogen pedazos de carne, pastel, sobras de refrescos embotellados, lo que sea para poder alimentarse o tratar de pasar el momento, ya que no tienen para poder comer, ante la falta de dinero y de un trabajo que les permita acceder a la compra de alimentos.

En la capital de Chiapas, de acuerdo al INEGI, existen un millón de personas con población flotante, de ese número el 0.6% tiene que vivir así, como alimentos descompuestos, porque es la única forma de poder sobrevivir, es una práctica que se ha sostenido durante años en la ciudad.

Algunos más, obligan a sus hijos a pedir dinero, son ellos quienes llevan la comida a sus hogares, a veces más que eso; algunos de los infantes están acostumbrados a vivir así, que les da coraje que no les entreguen una moneda o algún tipo de ayuda a quienes se los solicitan en la vía pública.