Bienvenido tren maya: Lacandones

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El tren maya que pretende realizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, será un punto a favor para los indígenas Lacandones, señala Victor Chambor, ya que ellos viven del turismo y en los últimos años, no se ha dado un incremento de visitantes, por el contrario, existe una disminución.

Aunque el tren no llegará a la Selva, se quedará en Palenque; a pocos kilómetros de la zona turística de los Lacandones, las vías ya existen, solo falta hecharlo andar, es de décadas que ha pasado un tren por ahí, pero que que se dejó morir, aunque era de carga, explica.

Víctor, uno de los dirigentes de la zona Lacanja Chansayab, en la Selva Lacandona, asegura que a ellos les urge contar con turismo, pues de no contar con la presencia de los visitantes, entonces ellos tienden a migrar, como lo han hecho algunos, dentro de Chiapas como fuera del país incluso.

Habló sobre la necesidad de que el gobierno de López Obrador ponga orden y paz en la zona, tomando en cuenta que en Ocosingo, los bloqueos son casi constantes, lo que evita que los turistas decidan visitarlos, poniendo en riesgo la oprtunidad de contar con recursos para vivir.

La Selva, es una zona importante, que va desde el turismo como modo de ingreso económico para subsistir, y desde luego crear conciencia en ellos como visitantes, para que sepan que es lo importante com zona de hábitat de las especies tanto en flora como en fauna.

Es de mencionar, que algunos pobladores dicen que la idea del tren, no es actual; aunque con otro nombre, pero que ya estaba y les habían pedido vender sus tierras, algunos dicen que si, mientras que otros dicen que no, dependiendo de la intensión que cada grupo tiene.

Por su parte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), insiste en que ellos consideran un absurdo y que no van a permitir que los cerros sean aniquilados por la iniciativa privada, por eso mismo, estarán en contra de una construcción como esta, en la zona que ellos consideran y llaman madre tierra.