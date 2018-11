Bloqueos de la CNTE pueden terminar en enfrentamientos

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 7 de noviembre (El Estado).-Los bloqueos carreteros que siguen activos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros referentes de Chiapas, podrían terminar en enfrentamientos con los choferes de vehículos que transportan productos debido al tiempo que llevan varados, advirtió el presidente de la Integradora de Transportistas de Carga en Chiapas, Sergio Antonio Rayo Cruz.

Puntualizó que las últimas cifras que compartieron con el gremio arrojan que casi 800 unidades no han podido desplazarse hacia sus destinos para entregar la mercancía, lo que constituye un riesgo porque también hay vehículos que mueven combustible.

Pidió a quienes están al frente de las movilizaciones a que den un espacio de, al menos, 24 horas para que los carros que cinco y hasta 52 toneladas de carga puedan cumplir con sus obligaciones comerciales.

Aunque aclaró que jurídicamente no procederán en contra de la CNTE, sí consultarán a los abogados para razonar y explicarles a los proveedores las razones por las que las mercancías no se han podido entregar en tiempo y forma.

Insistió en el daño que los docentes están haciendo a toda la sociedad en general, porque el impacto de los bloqueos también de refleja en todos los automovilistas.

El líder del sector comentó que, una vez que las unidades puedan desplazarse en la entidad, informarían a los proveedores de la complicada situación que se vive en los tramos carreteros del estado.

Puntualizó que, así como el Gobierno ha sido flexible para entablar mesas de diálogo con los maestros, éstos deberían de cambiar su forma de exigencia, para no dañar a la sociedad en general.

En su opinión, lo más importante es que no ocurra una desgracia con los enfrentamientos, con accidentes vehiculares o con pérdidas económicas millonarias, tomando en cuenta la situación actual que prevalece en la entidad.