BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Cháves Quiñonez/Contra la CNTE ¡duro!

Contra la CNTE ¡duro!

Viví el inicio del movimiento magisterial en Chiapas, allá por septiembre de 1979.

He visto desfilar, uno tras otro, a los dirigentes de la sección 7. Que yo sepa, solamente Manuel Hernández se adelantó en el camino, los demás viven.

La mayoría de ellos, ya dije que viven, pero no le agregué que viven muy bien. Sin citar nombres, algunos le sacaron provecho uniendo el movimiento a un partido y han llegado a la cámara de diputados (federal).

Otros tienen propiedades que suman algunos milloncitos. Imposible para el sueldo de un maestro, aún con la compensación sindical.

Los líderes de la CNTE, como los de las organizaciones campesinas, ya encontraron un buen modo de vivir y vivir bien. Tienen contra la pared al gobierno.

Los maestros de la CNTE no votan, no quieren llegar al poder por la vía electoral, sino a chingadazos. Cuente usted, de 1979 a la fecha han pasado 39 años y ¡nada!

Se les ha ofrecido a los líderes posiciones políticas pero las rechazan.

Ni en esta tercera elección votaron por López Obrador.

El presidente electo ya les concedió tumbar la reforma, no aplicarles la evaluación y otras peticiones.

Los líderes de la CNTE creen que tiene agarrado al todopoderoso de los huesos. Olvidan que este movimiento no se extiende por más que le busquen.

Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero son los estados en los que sentaron sus reales, pero en casi 40 años no avanzan más. Ni siquiera en los estados limítrofes como Tabasco.

López Obrador ya pintó su raya y a los maestros de la CNTE no les debe ni el voto. Maestros jubilados y activos que votamos por AMLO no somos de la CNTE pero sí queremos una regeneración republicana.

Queremos superar la educación con propuestas que salgan de los maestros que están en las aulas, con los que saben de las necesidades y carencias directamente.

Deben entender los de la CNTE que en este próximo sexenio no tendrá ya cabida el descuadre.

El próximo presidente ha dicho que acabará el charrismo sindical, aún cuando el gobierno debe respetar la autonomía de los sindicatos, pero si en estos no hay una pizca de democracia, pues se les alborotara la jabalinada, para que se arme de valor y de sendos garrotes y entren a las oficinas sindicales a expulsar y hasta arrastrar a los líderes que llevan décadas chingando y robándole a sus agremiados, como son los casos de Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo.

Que no crea este par de sinvergüenzas ladrones de las cuotas sindicales, que allí estarán hasta que la muerte los separe ¡ni maiz! No olviden que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Verbi gratia el sindicato del sector salud de Chiapas.

Cuando la jabalinada embista los edificios sindicales, Romero Deschamps podría hacer uso de sus pistoleros, pero, de hacerlo, ya no está la PGR de Peña Nieto que lo va a proteger ¡ni maiz! Si vuelve a matar a un trabajador petrolero se lo cargará Judas. Romero puede llegar a probar la cárcel de no entender que esto ya cambió.

Por eso les pido a los de la CNTE que cambien ya sus estrategias. Repito, ya no habrá evaluación, la reforma se hará con ustedes, de abajo hacia arriba, se les pagará los sueldos que se les debe, sobre todo lo que no pagó el sustituto, aún cuando de la SEP dieron a conocer que le habían mandado cabal la paga. La ASF tiene detectados muchos desvíos. Será que el sustituto se saldrá con la suya?

Maestros, más bien, líderes de la CNTE. Una vez que AMLO les hable a las bases, sus huestes defeccionarán, desertarán, ya no les tendrán miedo y los mandarán mucho a tiznar su maúser. Nada es para siempre y ya viene una liberación real. Ni SNTE, ni CNTE. Me entienden?

De no querer entender y comprender que ya está naciendo la cuarta república, sí que no son capaces de hacer de México una patria grande y generosa con sus hijos.

Sigan con sus presiones y acciones delictivas, ya van a ver como el pueblo no los apoyará. Se les cayó el antifaz, líderes peores que los charros.