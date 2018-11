BUENOS DÍAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñonez/Banqueros, les traigo finto.

Señores millonetas, entiendan que el senador Monreal soltó la izquierda, aparentemente buscando el mentón, pero la bajó y conectó al hígado.

Podría ser también que Monreal agregara: tengo o no tengo razón? Como decía la chimoltrufia.

Va un ejemplo, como uno basta. Si usted tiene una tarjeta de crédito y el pago tenía que hacerse hoy, hoy, hoy, como dijo Vicente Fox, pero, por angas o por mangas no lo hizo (lo tapó una marcha), mañana, aunque realice usted el pago en cuanto abran el banco, le dicen que ya tiene una penalización de casi 300 pesos ¡órale!

Si los dueños del dinero se pusieran la mano en el corazón podrían advertirle a uno que, por cada día de atraso, aparte de que los intereses crecen, ni modos, se le cobraría, digamos, 10 pesos diarios por mora, en pago bajos, que no llegan a cinco mil pesos mensuales, esto es, lo que abonan millones de tlacuaches compatriotas.

Yo estoy, jefe Noé, en este sector. Pago menos de 8 mil pesos mensuales de tarjetas de crédito. Son útiles, hay que manejarlas con prudencia. Tengo muchos amigos que no tienen tarjetas de crédito. Bueno, cada quien su vida. Uno de ellos, que se endeudó, pero cuando al fin salió me dijo: aventé mi tarjeta como que fuera un coralillo. ¡Qué tal eso! Diría Checo Melgar.

Lo cierto es que a los argentinos, brasileños y mexicas son a quienes nos traban más y las más altas comisiones. No hay derecho, decía Cantinflas.

Hay muchas cosas que debemos recordar. Que López Portillo estatizó la banca y no desapareció la república, como piensa Carlos Salinas ahora con las acciones de AMLO.

Recordemos cuando los bancos, hace ya más de treinta años, con una fuerte devaluación, nos trabaron con los créditos. Muchos devolvieron sus carros, casas, etc. Porque nos hicieron las cuentas del gran capitán y resultaba que, aún cuando usted ya fuera a la mitad del crédito, para ellos apenas les había pagado, con esa trinche devaluación, un 15 o 20 por ciento ¿Ah, verdad?

Se tiene que llegar a una moderación. Yo acepto y reconozco a los hombres de empresa, como Rómulo Farrera, que heredó de su padre e hizo crecer ese capital, sin haber sido gobernador de Chiapas o, cuando menos, Srio. De Hacienda.

Sí, tenemos que convivir y trabajar con los bancos, encontrarles el lado bueno, pero, como el ejemplo con el que empecé, que nos penalicen piampianito, no de un chilazo, porque ya parecen tienda de raya del porfiriato.

Bueno, paso a felicitar a Carlos Morales y al equipo de trabajo que están bacheando calles, tapando enormes zanjas que parecen socavones que se tragan medio carro.

Vamos bien, mi estimado Carlos.

A otro asunto. Compa Güero, da coraje, da envidia al leer datos del hermano estado de

San Luis Potosí. Leamos.

Se construyeron tres sistemas de abastecimiento terminal de almacenaje y distribución de hidrocarburos.

970 megavatios de energía renovable.

16 centros de investigación y desarrollo en nanotecnología, plásticos, estampados, energía, metalmecánica.

60,159 empleos. De octubre 15 a julio 18.

Segunda economía de mayor crecimiento en el país.

Inversión extranjera d 5 mil 329.2 millones de dólares.

Tres veces más que en el igual periodo del sexenio anterior.

Primer lugar nacional por el crecimiento en el valor de la producción de la industria manufacturera.

Más de 90 empresas manufactureras nuevas y ampliaciones.

Centro de convenciones con más de 45 metros cuadrados.

Equipos profesionales de futbol y basquetbol, así como centros deportivos de última generación.

Mañana te paso otros datos, compa güero.