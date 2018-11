BUENOS DÍAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/AMLO, Rutilio, mis hijos también comen.

Estoy seguro de que López Obrador señalará cómo será la relación con los medios, sobre todo el escrito, la prensa, diarios, revistas, etc. También estamos seguros los que tecleamos a diario que, cada día menos gente compra diarios, periódicos, pues. La razón es de que los chavos ven noticias en sus pantallas y tabletas, aparte de que muchos de los llamados millenials les importa poco lo que pasa en el país, pues junto con dos, tres milloncitos, como que viven en otra dimensión.

Tengo nietos de 13, el más chico y de 20 años, la más grande, y con ellos tengo un termómetro de cómo ven la situación o la vida, digamos así, y, desde luego, jefe Noé, ya no es la concepción, la percepción, la filosofía con la que nosotros nos iniciamos hace ya casi 60 años.

Bueno, a lo que voy es que AMLO tiene que considerar una relación y pago profesional a los medios.

Como en los USA, camarada presidente. Te pido que me publiques tal o cual cosa y me dices cuánto vale la plana o espacios que yo necesite.

Te pago contra factura, sin inflarla, como dije, servicios profesionales, lícitos, éticos, derechos, pues.

Amigo Rutilio, aquí en Chiapas, por el mismo desempleo y la facilidad para editar diarios son la moderna y barata tecnología, creo que todos los municipios de Chiapas tienen un diario, quiero decir que hasta en Zapaluta deben ya tener un periodiquito que informa de todo el mundo, de todo México, Chiapas y lo local.

Esto era imposible hace más de 50 años, cuando me inicié, a invitación del siempre bien recordado Antelmo Esquinca “Luzán”, en el Heraldo, decano de la prensa diaria en Chiapas, allá por 1963.

En ese tiempo lo más avanzado era el teletipo para informarnos de lo que pasaba en el mundo y en el ese entonces México, Distrito Federal, como la canción que le hiciera Chava Flores.

¡Ah qué tiempos aquellos, señor don Simón!

Así pues, con la tecnología y el desempleo, deben ser cientos los que editan en Chiapas y, se les debe echar una mano, se les debe apoyar, eso sí con una tabulación profesional, justa pero sin preferencias.

Es cierto, hay diarios que tienen un gasto fuerte por sus muchas páginas y secciones. Esos diarios, antes espantaban, hoy son el petate del muerto y solamente los indejos se acalambran.

No volverá a suceder, estoy seguro, lo de aquella guerra a muerte de un gobernador con un director de un diario capitalino grande, de los de más páginas.El Heraldo, de cadena nacional, recuerdo que acalambraba a Juan Sabines Guerrero, cuando este no le pagaba lo pactado. Al otro día ya lo alababan y todo quedaba en paz.

AMLO y Rutilio ya no se espantan con petate del muerto, pero sí aceptan que, hoy por hoy, se necesita de los medios por la pluralidad ideológica y de que, todavía miles de chiapanecos leen diarios y revistas.

No estamos en Cuba, en donde, una vez que Fidel tomó el gobierno les fijó una cuota, les bajó pues, a los diarios, lo que les daba Fulgencio Batista.

Los directores se fueron a los USA, seguros de que, en poco tiempo Fidel sería derrumbado por el departamento de estado yanqui, pero ¡cebollas! Ni lo mataron, ni lo tiraron y, desde entonces, si usted va a Cuba le venderán el diario oficial Granma. Al pueblo se lo regalan o dan unos cuantos centavos. Al turista le piden un dólar y lo pagan (mos). Así son las cosas allá, pero esa es otra historia, como decía Nana Goya.

Pues sí, aunque AMLO y Rutilio no los espanta el petate del muerto, yo les pido tomar en cuenta a este gran sector, del que comen miles de chiapanecos para que no sean drásticos, como Fidel Castro y no los desamparen. Miles de tlacuachitos sacamos para los tacos tecleando a diario, por lo que “no hay que ser”.Revistas de calidad como Jovel, de López Arévalo y Palabra de Héctor Ruíz León, el “ejecutivo” del ICOSO los dejó sin apoyo: así como otras publicaciones que se extinguieron.

Estoy seguro de que AMLO y Rutilio iniciarán una nueva relación profesional y ética con los medios, porque aún se necesitan, y ya no son el petate del muerto.