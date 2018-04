BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñonez/Sabe más AMLO por viejo… Que por AMLO.

Sabe más AMLO por viejo…

Que por AMLO.

Con la publicidad que maneja el sistema, la nomenclatura del PRI, López Obrador viene siendo un retrógrada, irracional; esto es, que su actitud niega el valor de la razón. Todo esto respecto a su oposición a que continúen las obras del NAICM.

Si esta oposición viniere de un chavo, Anaya, por ejemplo: podría ser un mero capricho o montarse en el negocio, esto es, yo apoyaré la continuación del proyecto, pero paso a ser socio ¿idiay?

Pero como la negativa viene de un viejo zorro, de alguien que sabe más, como el diablo, por viejo, creo, conciudadanos, que debemos ir analizando el porqué de esa negativa, no es un mero capricho, es un intento de salvar las finanzas de México, para que la deuda no sea impagable, como pasó, a nivel de un estado, aquí en Chiapas, con Juan Sabines. Ahí les va, porque yo ya soy viejo y no me puedo dar el lujo, jefe Noé, de opinar a lo pendejo.

A López Obrador le llega información privilegiada. En los altos niveles de este gobierno (federal), las paredes “oyen”, me decía mi abuelita Serafina.

Bueno, pues ya salió que: entre las empresas nacionales asignadas con grandes yacimientos figuran como accionistas mayoritarios dos expresidentes de la República. Adivina, adivinador. También diputados federales y senadores de anteriores legislaturas, así como ex secretarios de estado, promotores de la reforma energética.

No es delito ni es pecado, solo que, un buen número de esos contratos se realizan subcontratando la mayoría de los servicios.

¡Ah! equipos y plataformas fueron propiedad de Pemex y enajenados en irregulares procesos como chatarra, aun cuando tenían todavía media vida. ¿Qué tal eso?, dice Checo Melgar.

Bueno, y el nuevo aeropuerto, qué?

Pues nada, diría Nananina, que hay sobre precios de hasta 200 y 300% por encima del mercado (esto lo vimos hace seis años con Sabines, no se olviden que una caja de 30 aspirinas, de 30 pesos las cotizaron en 200).

¿Miento, C. secretario de Salud? Claro, tú no estuviste en ese bisnes, pero su vista las facturas por pagar que dejó Calígula Sabines.

Cientos de contratos del nuevo aeropuerto están siendo dados a altos funcionarios cuates y militares, porque ya algunos generalazos tienen su compañía constructora ¿idiay?

Ni idea tengo de cuantos contratos se están manejando en el NAICM, pero sí ya López Obrador sabe que la deuda dejaría desnudo al próximo gobierno. Peor que otro Fobaproa, dijo el tabasqueño.

Así como Sabines dejó una deuda que el congreso no la dio a conocer o la maquilló a modo, pero se dice que en la realidad supera los 40 mil millones de pesos, de ahí que, los que saben, por ejemplo la EBC, después de un estudio serio, dieron a conocer que, con un plan austero, ahorrando los millones en publicidad donde aparece nuestro “góber precioso”, como aquel de Puebla, llevará tres sexenios llegar a los 800 millones de pesos de deuda que dejara Pablo Salazar.

Este sexenio no la bajó, por el contrario, subió, poco, pero subió, así que Chiapas quedará solvente allá por allá 2036.

Esto, jefe Noé, no son inventos o lucubraciones en una “cruda”, son estudios formales de gente que sabe, no de muchachitos sin estudios y sin ganas de “ler”, que con sus ocurrencias y puerilidades le están partiendo toda la m…acroeconomía a Chiapas.

Bueno, solamente los necios no aceptarán que, la deuda del nuevo aeropuerto dejará cruzado de brazos al nuevo gobierno, del partido que sea. Si fuere Pepe, y de tener mayoría en el congreso, pues le aprueban más y más deuda, y el que venga atrás, que “arree”, también me decía mi abuelita materna.

Sabe más AMLO por viejo que por AMLO, no cabe duda.

Otro tema, a los que dependemos del pensionisssste, el director que salió hace unos días, rumbo al senado, ya nos la partió. Del fondo aprobó comprarle acciones a ICA (Ingenieros Civiles Asociados), para ganar más que en los bancos. Solo que algunos maloras dicen que ICA está quebrada y el ex del Issste, José Reyes Baeza le metió dinero bueno al malo.

Eso sí, su diezmo, a mí, me permitiría vivir el resto de mi repulcra vida.

Reyes Baeza se va al senado, por el PRI, por supuesto. Tendrá fuero.

Oí, Pepe, ese es el nuevo PRI que anuncias? Los chavos te van a decir: no manches, buey.

¡Qué huevos tan azules los que tienen esos que anuncian un PRI renovado!