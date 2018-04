BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñonez/Solamente 11 millones

Un poco más de once millones prendieron su TV para ver el debate. Dice Lorenzo el magnífico que fueron 4.8 millones de reproducciones y casi 900 mil en la plataforma de videos YouTube.

La burra no era arisca, créanme, mucha gente me dice: el gobierno va a imponer a Pepe, como lo hizo con del Mazo en el Edomex el año pasado, y como lo hizo el wero con Cal y Mayor hace tres años, cuando todos vimos que ganó Paco Rojas.

Hay desánimo, jefe Noé. Hay desesperanza, indiferencia (que es peor que el odio, lo dice una canción) apatía, valemadrismo puro, para que me entiendan.

La burra no era arisca, de ahí que podría no votar hasta 10 millones o más.

La dichosa democracia, en cada país, en cada gobierno, se interpreta y se maneja como le convenga a los que están en el poder y no quieren ya soltarlo. Algunos quieren dejar a la esposa, a un hermano; en fin, la cuestión es no despegarse de la mamadera presupuestal.

El año pasado, en los Estados Unidos, por el número de votos ciudadanos gano la Hilary, pero allá hay delegados, que no llegan a cien, y ellos deciden por los millones de inocentes que pensaron que su voto contaría.

Para nada. Por eso le pido al señor Trump que deje en paz a Cuba. Allá si ustedes quieren no hay democracia, como en los USA; como aquí en México. Ya verán que ganará el partido que tenga más millones para repartir tarjetas monex y soriana. Nos hacemos pendejos, pero es bueno, porque así se llega a viejo, jefe Noé, como tú comprenderás.

El PRI- gobierno le dio chance al PAN, que viene siendo su primo, pero esta vez dicen que apretará en mayo, que el PRI rebasará a Anaya para que la compra de votos se dé y así chingarían a López Obrador.

Yo votaré. D. M. por López, pero no vayan a creer que Morena ya ganó. En este momento en las oficinas de inteligencia, quién sabe que estarán tramando, maquinando, con asesores internacionales.

Margarita Zavala podría declinar por Anaya, y eso pondría los pelos de punta a Morena y el PRI vería alejarse el triunfo.

¡Imagínense! Al rapado Anaya como nuestro presidente. Analicemos que él, no ha sido presidente municipal, gobernador, secretario de estado. Es un cabrón ambicioso, tipo Hitler, que podría alcanzar lo que se está proponiendo.

Un chavo sin experiencia manejando una economía mundial dentro de las 20 más grandes.

No olviden que Peña Nieto llegó después de manejar un estadote, el Edomex y vean como deja a México.

Anaya le acabaría de partir la m…acroeconomía a México, como paso aquí en Chiapas con el gobernador más joven de México. Ser joven, sin experiencia, lleva a manejar un estado con ocurrencias, con niñerías, con caprichos y hasta puterías y/o droga. Ya lo vimos.

No, por favor, mexicanos, yo les pido que no le den su voto al rapado Anaya porque nos va a acabar dando en la matrícula.

Ahora, aunque no me quieran creer, México, nuestra suave patria, ya entro en un período de atomización, se está haciendo polvo, añicos.

Nuestra patria se dividirá con más fuerza y rapidez en el próximo sexenio.

Los municipios, sobre todo los más chicos y alejados de las capitales serán territorios del narco, no de Telcel.

El ejército y la armada seguirán como hasta ahora. No hay verdaderos avances. Parece una guerra de trincheras, como en la l guerra mundial.

No, yo tengo una respuesta para evitar lo que viene. Tampoco la tienen López Obrador, Anaya o Pepe.

México ¡creo en ti! Ya no, esto se quedó en el siglo XX.

No soy catastrofista, tampoco un profeta que tuvo una revelación, para nada. Tengo visión de futuro y creo ser menos pendejo que el promedio nacional.

Vámonos pues preparando para ver cómo se acelera la decadencia de nuestra patria en el próximo sexenio. Podría ser que nos ayudaran tropas de los USA, pero, sin derechos humanos. Matar a todo el que porte un arma y les dispare. No habrá prisioneros, solamente cadáveres.