BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñonez/¡Viva Nicaragua! ¡Viva Sandino!

No hace mucho platique con un joven (más de 20 años) de Nicaragua, que viene con frecuencia a Chiapas. No le pregunté qué viene a hacer. Eso sí, aproveche preguntarle porque no vienen nicaragüenses con salvadoreños, hondureños y pocos de Guatemala? Para aclarar, no se sabe de migrantes nicas que entren a Chiapas cruzando el Suchiate.

Me dijo que, con el gobierno Sandinista de Daniel Ortega se atendía a la juventud, se vio la forma de darles educación media y superior y, pienso, becas para que no abandonaran sus estudios.

Me dijo que sus compatriotas, ya preparados emigran a Costa Rica, Panamá, en donde hay más fuentes de trabajo, desde luego, para gente con preparación, con estudios pues.

Por si no lo sabe usted, en esos dos países, sobre todo en Panamá, al turista le piden muestre que lleva en tarjetas de crédito un mínimo de mil dólares. De no comprobarlo va para atrás.

Cuando el departamento de estado, de los USA, por supuesto, considera que un país que atiende en verdad a su juventud puede ser un peligro, otra Cuba, otra Venezuela, arma un plan para derrocar ese gobierno socialista, ahora mejor le dicen populista.

Los mecos pagan gente para que salga a las calles a protestar y pedir la renuncia del presidente, en este caso Daniel Ortega Saavedra, aunque, aclaro, la actual presidente lo es su esposa (no tengo el nombre a la mano).

Allá si se pudo, aquí en México, Botafox no pudo dejar a doña Martha como presidente, no llego ni a candidata.

Margarita Zavala lo intentó, pero vio que las condiciones eran adversas con el rapado Anaya que si bien la atacaba, de dos del PAN solamente no iría adelante, dos gatos no caben en un costal, me decía mi abuelita Serafina.

Heredar el poder no nos puede espantar, menos a los mexicanos. Estamos viendo en cascada de gobernadores que le heredan a sus hijos.

Graco, en Morelos, intenta dejarle el poder a un hijo de su esposa, pero parece que el Cuau se los va a chingar, así Graco tenga los billetes de la hacienda pública.

Volviendo a Nicaragua, apuesto a que los mecos se cansarán de financiar las protestas porque estás no van a prosperar. Para que me entiendan, el pueblo, las masas no van a secundar el llamado porque saben que tiene tufo a intervención Yanqui.

Por qué se siguen dando muertitos? ¡Ah! Porque allá don Daniel tiene a grupos de madreadores, como los halcones que aquí en México arma el PRI cuando quiere madrear y disolver una manifestación. Con esto el gobierno mexicano. At’n Videgaray, no tienes autoridad moral para meter tus narices en otros países, en lo que no te importa, porque al pueblo mexicano tampoco nos importa.

Bueno, ya me entendieron, allá Ortega tiene grupos de choque a los que se le pasa la mano y un garrotazo bien puesto manda al panteón a cualquiera, así sea cabeza dura.

No olviden, por favor, que Jelipe Calderón mandó a madrear y acabar con el sindicato de la compañía de Luz Y Fuerza. Por eso les repito, México no tiene porqué meter sus narices allá y en Venezuela. Si vemos las estadísticas, en nuestro país el número de asesinatos dolosos mensuales supera por mucho a Venezuela. Limpiemos primero la casa y después opinemos del gobierno en otros países, déjense de pendejadas.

Bueno, mi pronóstico es que Ortega no lo van a tirar, aunque el clero se una a los USA.

A los nicaragüenses, con un nivel de escolaridad más alto que el nuestro, ya no los pueden apendejar o engañar ¡ni maiz!

Cuando los mexicanos tengamos escolaridad de bachillerato otra cosa será, pero con cuarto año de primaria pa’ qué pictes.

Don Nuño insiste en que los maestros no deben heredar su plaza a sus hijos. También debes proponer, te hablo, Nuño, que los gobernadores no hereden el poder a sus hijos, abusan de su poder y del dinero del pueblo.

Por favor, Nuño, cállate, pareces también chachalaca.