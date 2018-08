BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñonez/Yo también hablo de Bartlett.

Yo también hablo de Bartlett.

Pero antes un poco de historia. Mire usted lo que son las coincidencias. Hace 60 años (1958), el presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos era el Lic. Adolfo López Mateos.

No necesito tener estudios de posgrado en universidades, principalmente de los Estado Unidos, para darse cuenta que había que nacionalizar la industria eléctrica, y lo hizo.

Entre paréntesis. Ya ve usted lo que hizo Calderón con la compañía de Luz y Fuerza. Ahora, Jelipe, lo que pensaste que ya era un “cadáver muerto” se levantará y se van a dar a conocer muchas cosas. Al tiempo. Sería interesante, en un foro, que un conocedor de la historia de las primeras plantas que producían luz eléctrica nos platicara sobre esa historia y las primeras en instalarse en las postrimerías del siglo XlX.

El gobierno, dijo López Obrador (PRIAN) “han querido desmantelar la CFE. Antes éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica, y ahora la empresa compra la mitad que consumimos”.

Estás declaraciones jamás las escucharíamos en la boca de Meade o de Canallin. Todo iba a seguir igual, no, peor día a día.

“se paga muy caro porque se están entregando hasta subsidios a las empresas que venden energía a la CFE… lo anterior ha provocado el cierre de plantas de generación de energía de la CFE, que las hidroeléctricas estén subutilizadas y no estén generando toda la energía que podrían, porque existen los convenios de compra de energía a las empresas extranjeras… ¿cómo vamos a poner orden y terminar con todo ese atraco?… yo no voy a ser tapadera de nadie. No voy a ser alcahuete. Voy a cumplirle a los mexicanos”.

Tenemos que apoyar los más de 30 millones que elegimos a AMLO en muchas medidas radicales que, desde luego chingarán, así como lo leen, a una mafia que vivía a toda máscara, mientras millones de mexicanos están ya en la miseria extrema. Uno que me contradiga y lo voy a llevar a una “casa” muestra en el km. 4.

Por las compañías extranjeras que se van, ni comentarios. Buscan a presidentes corruptos en otros países y los encuentran. Pero de aquí de México tienen que coger camino.

Bueno, muy breve lo de Bartlett. Ya oyó a nuestro líder que avaló a Manuel sobre el que ha defendido en los últimos años que no desaparezca la CFE, que no se les deje libre el camino a las insaciables y despiadadas empresas extranjeras vendeluz, a las que el pueblo les vale máscara.

López Mateos sonríe cuando ve a un patriota nacionalista que rescatará a México.

Cuando se cayó el sistema, les voy a contar. No teníamos los medios de comunicación de ahora, más que el teléfono.

Es cierto. Cárdenas iba ganando en el área metropolitana y en varios estados. Vean las cifras de algunos estados del norte de México, donde, hasta el tercer intento ganó AMLO. En ese 98 tampoco gano en el norte Cuauhtémoc.

Salinas realmente ganó porque de aquí, de Chiapas, se movieron miles de personas que el PRI pagaba para que fueran al ejido o colonia de la punta del cerro. Que no esperaran hasta las 6 de la tarde, que, sin la presencia de otro partido vigilante, retacaran las urnas, que “votara” el cien por ciento, que llegaran de ultratumba a votar los muertos, pero las urnas tenían que llegar a reventar.

Es así como Chiapas fue el que le dio el triunfo a Carlos Salinas. Yo era del PRI, para acabar pronto.

No fue Bartlett el que le dio el triunfo al hombrecito de Agualeguas, fue todo el sistema, le que se cayó y el sistema corrupto que venía de la presidencia de México y terminaba con el cuico de la esquina. ¡Todos! Como hasta la fecha, la corrupción somos todos.

Vamos pues, morenistas limpios, mexicanos que quieren a su patria y tienen derecho a vivir mejor, a apoyar y defender la lucha que se librará por la recuperación de lo que es nuestro, tenemos que ser nacionalistas, patriotas. No importa que los malos mexicanos empiecen a comparar nuestra lucha con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Lo que es nuestro lo vamos a recuperar y vamos a lograr que nuestros compatriotas vivan mejor. Sí se puede.