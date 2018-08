BUENOS DIAS CHIAPAS/Las mineras, papa caliente/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ

Las mineras se dan hace ya más de cinco mil años, cuando en el mundo no vivían ni la décima parte de la actual humanidad. Digamos que de 8 mil millones había ochenta millones. Casi toda la superficie del planeta estaba como Dios la había dejado.

El problema es que ahora, hablando solamente de nuestro territorio, casi no hay ya terrenos aptos para la agricultura en donde no esté ya la presencia de campesinos que quieran sembrar.

Entre paréntesis, como van a realizarse foros estatales, ojalá que el Ing. Wilfrido Galdámez Toledo, que si sabe de agronomía, exponga su tesis de que México no es autosuficiente, que otros países crecen, porque el maíz es negocio, como comida, alta fructosa, etanol y almidones.

Bueno, este tema es muy amplio pero tiene que tocarse, mi buen Rutilio, porque Chiapas, como cantara el poeta Duvalier, tiene un corazón agrario. Con datos precisos y valiosos, el Ing. Jorge Vázquez Gómez nos ilustra sobre el daño ambiental empezando por las dos formas de explotación: a cielo abierto y bajo suelo (minas).

Actualmente en nuestro país se hace detonar grandes volúmenes de tierra, que luego se remueven y trituran para ser tratados con productos químicos para extraer el mineral deseado sea cobre, plata, oro, etc.

Bueno, el Ing. Vázquez Gómez nos da una amplia explicación, entre la que destaca que actualmente ya son 96 millones de hectáreas las que se han concesionado. 74% canadienses, USA 15% y el resto entre China, Australia y Japón.

Quienes son los empresarios mineros mexicanos? Peñoles, de la familia Bailleres. Grupo México de Carlos Larrea y el grupo Fresco de Carlos Slim.

Los estados con mayor superficie bajo explotación, son: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas.

En Chiapas hay a la fecha 99 concesiones vigentes que abarcan un millón 57 mil hectáreas de tierras campesina e indígenas.

Ese el gran problema para Chiapas, porque en otros estados áridos no se afectan tierras de cultivo y muchas minas trabajan en pleno desierto.

El grupo de morenistas “protagonistas del cambio”, vamos a organizar un foro en el que se abordará este tema y otros, como el de que Chiapas tiene que ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario y otros.

En el caso de las mineras, tenemos que exigir a la secretaría del medio ambiente que realice un estudio del impacto ambiental totalmente técnico y científico, no se puede llegar a arreglos y maquillarlo porque nuestros hermanos indígenas y campesinos terminan siendo desplazados cuando las mineras les han afectado principalmente sus arroyos y también cientos de hectáreas alrededor de donde extraen miles de toneladas de tierra las mineras.

Esta es una papa caliente para el gobierno de AMLO. Estamos seguros que él tiene un acendrado nacionalismo, no para expulsar a las mineras, sino trabajar con apego a las normas internacionales, como en los países del primer mundo, porque en esos también hay minas pero protegen a la gente y al ambiente.

Llego a suponer que esto eleva el costo de la producción, de ahí que han pensado en crecer en México, porque, deben decir, en ese país los gobiernos permiten que trabajemos obteniendo más ganancias y allá se acostumbra el diezmo y tan, tan.

No, esto no puede seguir como se está haciendo porque hemos sido tolerantes, alcahuetes e impasivos y nos ha valido ver cómo los campesinos que viven en esa zona donde empieza a trabajar una mina simplemente son desplazados y los gobiernos del PRI y del PAN como si nada.

No sé hasta dónde lleguemos los morenistas limpios, pero de que vamos a señalar muchas fallas y omisiones, lo vamos a hacer, pero también propuestas técnicas y científicas, porque no vaya usted a creer que nuestro grupo es de grillos busca chamba, para nada, contamos con hombres de ciencia que a menudo presentan trabajos de gran calidad.

Esto es el inicio. Nos veremos en el próximo foro.