BUENOS DIAS CHIAPAS/Romero Deschamps/Francisco Chávez Quiñonez

Días contados.

No hay plazo que no se cumpla. El aún líder petrolero (su enésimo período termina hasta 2024, con lo que cumpliría 30 años ¡imagínese!) ya no tiene fuero. Ya no es senador, acabó su sexenio. El sustituto de aquí lo más seguro es que regresará al senado. Le urge el fuero.

Pero volviendo a don Carlos, ya le están sugiriendo que busque un paradisíaco lugar en Europa u otro continente y se vaya cuanto antes. En lo que queda de este sexenio, un par de meses, Peña Nieto lo protege, pero, en cuanto reciba AMLO, no se le garantiza que la jabalinada de trabajadores despedidos de Pemex y también cientos de activos, armados con sendos garrotes tomen por asalto las oficinas centrales del sindicato.

Romero Deschamps tiene pistoleros. Si estos llegan a matar a uno o más opositores que exigen que este líder se largue ¡cuidado! La nueva PGJ ya no protegerá a esos pistoleros ni a Romero, por una sencilla razón:

El uno de diciembre próximo marca el inicio de una nueva república, de una verdadera transformación, de una real regeneración. Y les adelanto, esto se hará a la velocidad que quiera el pueblo, no a la que marque el nuevo presidente de México.

La jabalinada embestirá y morderá. Puede destruir todo lo que le pongan a su paso. Las fuerzas del orden ya no van a proteger a los delincuentes de cuello blanco.

Muchos senadores de Morena ya se reúnen con los aspirantes a dirigir las 36 secciones del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana. STPRM.

Los actuales tienen que caer. La base trabajadora no esperará al término de su período estatutario. La nueva república exige violaciones y castigo para los que también violaron los estatutos sindicales. Los que, período tras período se reelegían y eliminaban a sus opositores que exigían democracia y no reelección. A muchos los asesinaron.

Un paréntesis. Con copia a Elba Esther, no te dejaremos los maestros que regreses como presidente vitalicia ¡qué tal fuera! Por eso está ya naciendo la nueva república. Hasta el sustituto gritó esta frase desde el balcón.

En cuanto el sustituto deje de serlo, ya verá como trata un pueblo agraviado a quien ya no lo protegen pistoleros, o aunque el siguiente gobierno le asigne una escolta, la nueva república exige una total libertad de expresión, no de insultos pero sí encarar y reclamar fuerte a quien tanto daño hizo y sigue haciendo a Chiapas.

Ya lo verás sustituto.

Bueno, esa es la información que obtuve en Villahermosa hace unos días.

Remanso espiritual. Va. Reconocer el mérito de los demás. A los que han alcanzado el éxito, porque usurpar ese crédito, atribuirse a sí mismo méritos que corresponden a quienes trabajan a las órdenes propias, sería un acto innoble.

Otro. Controlar el temperamento. Dirimir pacíficamente cualquier problema, por irritantes que sean las provocaciones. Quien sea incapaz de dominar sus propios impulsos no puede actuar como ejecutivo.

Va el epigrama. Para mí que esto no es broma/pues la República entera/tendrá una transformación/el que se oponga y no quiera/que se vaya a otra nación.