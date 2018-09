Buscarán bomberos recursos propios para Ejercicio Fiscal 2019

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Los bomberos de Chiapas ya cuentan con certeza jurídica para gestionar recursos para el próximo ejercicio fiscal 2019, luego de que el Ejecutivo Estatal, tomara protesta a lo que será la Junta de Gobierno del Instituto de Bomberos, señaló Marco Antonio Sánchez Guerrero, comandante en jefe del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad.

“Ahorita los patronatos de bomberos, con la integración de la Junta de Gobierno, va poder aportar propuestas para mejorar las condiciones de los bomberos, se cuidó que no fuera un instituto político o que se vaya politizar este asunto, está integrado por patronatos de bomberos y por menos funcionarios”.

Sánchez Guerrero mencionó que con esto “nos da oportunidad a que los lugares y espacios que en su momento se vayan a designar, sean ocupados por bomberos que están debidamente con trayectoria y vocación de servicio, para no caer como en otras instituciones que mandan a llamar a otras personas”.

Recordó que la ley para el Instituto de Bomberos se aprobó el 31 de octubre de 2017 y entró en vigor el 13 de febrero de 2018, “será también que nuestro próximo gobernador, Rutilio Escandón impulse este proyecto, cuya sede será en San Cristóbal, es un logro importante, es un gran compromiso y responsabilidad”.

“Lo que genera el instituto son derechos y obligaciones, como apoyar con salarios a los bomberos, prestaciones laborales, equipamiento infraestructura para las estaciones de bomberos en el estado y capacitación; y en cuanto a obligaciones son recíprocas con atención de emergencias, fortalecer a las instituciones, que acudamos a los llamados y trabajar la prevención de incendios, y todo lo que genere un incendio”.

Señaló que con este proyecto se va beneficiar a más de 150 bomberos, por lo que se encuentran trabajando ya en proyectos con lo cual van a justificar los salarios, “han sido muchos años de lucha y espero que en dos o tres años se vayan viendo ya los beneficios, en los 14 municipios donde hay una estación de bomberos”.

Por último, señaló que los subsidios que reciben han sido manejados por los Ayuntamientos, precisamente porque no había una certeza jurídica, y trataban de justificar el recurso, “no había una ley que reconociera a los cuerpos de bomberos, ahora ya se pueden hacer convenios con los municipios, con las instituciones, ya somos una institución que antes no existía”.