Cadena de cambio o no hay clases

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Maestros de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pidieron a su dirigencia agilizar las acciones para que se logre en este año, la cadena de cambio, y no seguir posponiéndolo como ha ocurrido en dos años.

De no ser así, los maestros iniciarán un plantón en sus instalaciones sindicales y evitarán que el ciclo escolar inicie a partir de este 20 de agosto, la circunstancia, los obliga dicen; pues por un lado ellos dicen que están de acuerdo en el sindicato, pero no como lo está llevando el actual Secretario.

La cadena de cambio, es una obligación; debe ser abierta y para todos, no solo para quienes están del lado “charro”, eso no es legal, ni es justo, lo que quieren dijo Carolina Bermúdez, Berenice León, Carmela Jiménez, Juan Cundapí, Guillermina Herrera, Juliana Pozo, Joaquín Pérez, entre otros.

Algunos reconocen que hay quienes tienen más derechos, pero no solo eso, sino que además se abra la opción para quienes tienen el derecho incluso para las permutas, ya que hasta eso lo están negando, lo que consideran que es un abuso del sindicato y una forma de pedir dinero a cambio.

Otros más, indicaron que esperarán a que sea el siguiente año, de no darse se sumarán, aunque la idea es no perjudicar al ciclo escolar que está por iniciar, aunque para algunos iniciarán el 15 y otros el 20 de este mismo mes, de acuerdo a la posición de los grupos al interior del sindicato.

Finalmente, los mentores indicaron que es necesario movilizarse para hacerse escuchar, caso contrario, las cosas seguirán siendo peores cada vez más; pidieron el apoyo de sus compañeros a fin de que luego no salgan igualmente perjudicados, ya que esto beneficia a todos a la larga.