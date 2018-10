Califican como “chantaje” huelga en la Unicach

El Estado/Agencia

El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Rodolfo Calvo Fonseca, calificó como un “chantaje” la huelga de labores que iniciaron el pasado 16 de octubre los integrantes del Sindicato de Empleados Administrativos de la institución, porque el pliego petitorio se cumplió en su totalidad.

Lamentó que apenas el dos por ciento de los trabajadores esté obstaculizando la actividad de toda la comunidad estudiantil, no solamente en Tuxtla Gutiérrez, sino también en otras subsedes de la Universidad.

Calvo Fonseca aseguró que está en la disposición de iniciar, de nueva cuenta, un diálogo con la parte inconforme, con la intención de resolver el conflicto que ya se extendió por una semana.

Explicó que el paro de labores fue ilegal, porque la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha notificado del emplazamiento, por lo que se tomarán las medidas jurídicas que sean necesarias.

Insistió que, ante la inconformidad que hay de los líderes del Sindicato, ya se dio una respuesta y no quisieron conciliar con las autoridades educativas.

Cuestionado el rector sobre la contratación de 104 personas que reclaman los inconformes y que representan para la Universidad un gasto de 18 millones de pesos anuales, respondió que están en la disposición de retirar a estas personas de sus funciones aunque implicaría una demanda laboral importante para la institución.

Respecto a la protesta que realizaron los trabajadores del Sindicato ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Chiapas y que le expusieron la problemática al presidente electo, comentó que no hay temor que el problema se haga más grande, porque ya se dio una respuesta a las peticiones del grupo inconforme.

Sobre el despido de trabajadores que se han sumado a la protesta, dijo que serán las autoridades las que definan este tema, pero advirtió que aquellos que faltaron más de tres días corren el riesgo de que sean cesados.

Finalmente, aseguró que la única intención que tienen es que las clases se reanuden, por lo que insistió que será por medio del diálogo como se resolverá la inconformidad.