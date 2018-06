Campesinos dicen no más agresión de gobierno

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A solo 4 días de la elección presidencial, la Alianza Campesina, dejó en claro “con el nuevo Gobierno no aceptaremos no continuismo ni retroceso en la política agrícola para pequeños y medianos productores, se requiere en el agro nacional desarrollo que garantice la autosuficiencia alimentaria”.

Raúl Pérez, dirigente expuso que “no podemos poner en la mesa de negociación la alimentación del pueblo mexicano ni las ramas productivas máxime con un vecino tan agresivo como es Donald Trump”.

El lunes próximo ya con el Presidente electo las organizaciones de productores tendrán un documento con el nuevo pacto para el campo, actualizado y reforzado con propuestas para alcanzar mayor productividad.

Sin embargo, reconoció que a lo largo de la contienda electoral, la cual termina mañana miércoles, ninguno de los candidatos se acercó a las organizaciones de pequeños y medianos agricultores, lo que preocupa a los diversos dirigentes de productores que una vez que tome posesión el Presidente electo continúe la marginación para la mayoría y los privilegios para unos cuantos agroempresarios.

“Aumenta la preocupación por la manera tan genérica con la que trataron la problemática del campo los cuatro candidatos presidenciales lo que puede significar que sigamos con la inercia en la política pública”, señaló.

Es decir, precisó, continuaremos con los programas obsoletos que operan desde 1994 y que sólo les cambiaron de nombre los Gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pero que ninguno de ellos es adecuado para enfrentar la realidad actual del agro.

Insistiremos con el presidente electo en discutir la política pública agrícola que requieren los millones de pequeños y medianos productores aunque no llegue a la Reforma Profunda del Campo.

Pero si se requiere una reingeniería los programas de las Secretarías de Agricultura, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público, Sedatu ya que son muchos los programas los que se operan estas dependencias que algunos se duplican o bien no son productivos.

Se requiere en principio poner orden en la producción interna de alimentos básicos, pues requiere el país alcanzar la autosuficiencia alimentaria, situación con la cual el Presidente Enrique Peña Nieto no está de acuerdo pues califica como falacia contar con la producción de alimentos necesarios que demanda la población.

Por ello, las organizaciones de productores se opondrán al continuismo o retroceso en la política agrícola del campo ya que debemos de depender cada vez menos de las importaciones de los alimentos principalmente de los Estados Unidos pues hay que considerar los “berrinches” que tiene Donald Trump y puede aplicar trabas para la exportación de alimentos hacia México.