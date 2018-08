Campo no produce, ya no hay rentabilidad

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El campo ya no es productivo como antes, hoy la tierra ha dejado de ser la fuente de alimentación para el ser humano, dijo el secretario general electo del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Luis González Aguilera; que aglutina a varias organizaciones.

Lamentó que Chiapas siendo uno de los estados más productivos como fue la región frailesca, hoy sea una de las que menos logra sus objetivos; al grado de que el maíz que se consume, proviene del exterior, aunque no es el caso de esta entidad, sino de todo el país.

Puso como ejemplo que en el top de países importadores de maíz, México se posicionó en el primer lugar al comprar en el exterior 16.7 millones de toneladas para el ciclo 2018 – 2019, por encima de la Unión Europea, Japón, República de Corea, Egipto, Vietnam, Irán y Colombia, señaló Raúl Pérez.

Hay 10 organizaciones campesinas, que dicen que en este caso cada vez más, la tierra está presta para la construcción de fraccionamientos, pero no para el cultivo, esto porque ya no es negocio y porque la contaminación y la pobreza, ha conducido a los campesinos a no trabajar como antes.

La intención, detalló, el también Secretario General de la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla, es que se le proponga al próximo Gobierno Federal la firma de un Nuevo Acuerdo Nacional para el Campo el cual incluya políticas públicas actualizadas para aplicarlas a las actuales condiciones que privan en el agro nacional.

Asimismo, externarán su decisión para colaborar con las Autoridades Federales que entrarán en funciones en diciembre próximo para producir los alimentos básicos que requiere la población mexicana y alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Con el cambio de la Coordinación General del Congreso, este jueves y para ello extendió una invitación a Víctor Villalobos, quien ha sidi designado por el virtual Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, como Secretario de Agricultura, a que asista al acto protocolario a fin de escuchar las propuestas de las 10 organizaciones campesinas que se agrupan en el CAP, encaminadas a aumentar la producción de alimentos y disminuir la dependencia del exterior.

Una de las prioridades que se deberán atender es incorporar a la actividad agrícola alrededor de 1.2 millones de hectáreas cultivables con las cuales se podrían producir las toneladas de maíz amarillo que se importan actualmente de Estados Unidos.