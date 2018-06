Candidato asesino, repite en Villaflores

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Ulises Grajales Niño, candidato a la presidencia municipal de Villaflores, por el Partido Mover a Chiapas, es señalado de asesinato cuando era candidato del PRI con miras a la alcaldía, por lo que pidieron ciudadanos al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), actúe en concecuencia.

El ahora candidato del partido morado, antes del tricolor, se le acusa de haberse molestado con una persona que militaba en el PAN, que no permitió que su propaganda se mantuviera en un arbotante, lo que el aspirante de ese entonces, sacó una pistola y fue así como disparó, provocando la muerte del sujeto.

Al ser trasladado a los separos de la Procuraduría General de Justicia, se notificó con documentación que la pistola le pertenecía, que había sido quien disparó, pero posteriormente se culpó a otra persona, que estaba acompañándola como chofer, mismo que quedó detenido.

Hoy, los ciudadanos de Villaflores, familiares y amigos del hoy finado, pidieron justicia, pues no consideran que un “asesino” esté al frente de una candidatura, en aquella ocasión no logró mantenerse al frente de la candidatura y su partido perdió la elección, hoy intenta lo mismo, por lo que hay temor de un nuevo asesinato.

Pidieron además al dirigente Enoch Hernández Cruz, para que no se deje engañar por estas personas, que solo buscan el interés personal, pero no del pueblo, la muestra es que es, según los denunciantes, un “asesino”, ya que la muerte nunca se hizo justicia a la familia.

A unas horas de cerras las campañas, pidieron a la ciudadanía de Villaflores, no votar por él, toda vez, que es una persona alejada de la realidad, que es violenta, que sufre de problemas, aunque no explican que tipo; además de que si ya terminó con la vida de una persona, puede volver a repetir.