Canícula empieza a matar sembradíos en Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho,- El intenso calor que se está presentando por la canicula, ha provocado que algunas zonas de cultivo presenten daños irresversibles, dio a conocer Juan Pablo Rojas Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz.

La preocupación es que el grano alimenticio está siendo perjudicado y no hay forma de resarcir el daño, los campesinos se ven afectados económicamente, pero la población en cuanto a su dieta alimenticia, pues además esto encarece el producto para quienes le consumen.

La condición de carencia de agua de lluvia en el ciclo productivo Primavera-Verano 2018 ya muestra siniestros, reiteróen zonas donde se produce la mayor parte del maíz que consumimos los mexicanos y en las zonas más marginadas del país, hace ya un mes de las últimas buenas lluvias.

Por eso denunció que no se tiene información de que las autoridades federales, estatal y locales, estén activando los protocolos correspondientes para atender los problemas que se avecinan y que ya están encima de los campesinos de Chiapas en particular.

Rojas Pérez dijo que por lo anterior “seguiremos atentos a las acciones porque así como los animales y la industria extractiva tienen alternativas para satisfacer su demanda, debemos también tener alternativas de cultivos y de ingreso para la población en general y muy en particular para los más desprotegidos”.

Sostuvo que la CNPAMM como órgano consultivo de la Sagarpa en la próxima administración federal habrá de insistir para poner en marcha las estrategias de capitalización, desarrollo y productividad para el sector primario de México.

Finalmente Rojas Pérez, indicó que en noviembre próximo también se cumplen 25 años de existencia de la CNPAMM lo que demuestra su fuerza organizativa y su visión de trabajar con los gobiernos más allá de sus filiaciones políticas, externó que la difícil tarea de los campesinos por un mal temporal de lluvias y el no contar con infraestructura de captación, almacenamiento y distribución de agua para riego.