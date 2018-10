Castigo a Fercaca, Yassir y Toledo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Luego de las declaraciones del presidente Constitucional de Tuxtla Gutiérrez y gobernador electo, Carlos Morales Vázquez y Rutilio Escandón Cadenas; los líderes sindicales del ayuntamiento y sociedad en general, pidieron castigo a Fernando Castellanos, Yassir Vázquez y Samuel Toledo.

En los pasillos del ayuntamiento, reconocieron el discurso del pasado lunes de ambos morenistas, ya que esto demuestra que como no es campaña, sino ya en funciones, es posible resarcir el daño ocasionado por los ex funcionarios que solo llegaron a saquear las arcas.

También pidieron castigo para los tesoreros, secretarios y directores, además de que las plazas que les dieron a los aviadores, se les suspenda y se otorgue a todos los ciudadanos que en verdad tienen años trabajando, por ser un derecho que les asiste, que están en condiciones de seguir adelante.

Para los ciudadanos, es importante que el gobierno se dé cuenta y no solape a nadie, sobre todo a quienes mintieron a la gente más pobre, como ocurrió con los jubilados y pensionados, quienes necesitaban de los recursos para sus medicamentos y también para las prótesis que se requerían.

Esto se suma a la falta de agua, drenajes en mal estado, falta de alumbrado y en algunas zonas de seguridad, lo mismo que el trabajo contra los ambulantes, entre muchos más, que fueron parte de la agresión constante del gobierno municipal y por varios trienios, donde todos se confabulaban.

Finalmente, la situación cambió, al grado de que se empezó a ver a la gente que no llegaba, ahora está presenten trabajando, lo que demuestra que hay temor a ser despedidos o que pase algo en contra de quienes cobran pero no asisten a las oficinas a ocupar sus respectivos cargos.