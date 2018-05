CEAS de Tuxtla en grave abandono por administrativos

Jairo Camacho.

Agencia ReporteCiudadano, 14 de mayo del 2018. Tuxtla Gutiérrez.- Padres de familia que mantienen inscritos sus hijos en el Centro de Adiestramiento y Superación Deportiva (CEAS) de Tuxtla Gutiérrez por el grave abandono en las intalaciones por parte de la administración del espacio.

Así mismo informaron que les cobran una cuota mensual de 150 pesos por alumno de las diferentes diciplinas deportivas, sin embargo no tienen servicio básico de baños desde hace diez días.

Consideran que esta situación afecta en gran medida a los alumnos que realizan sus actividades pues no pueden realizar sus necesidades, principalmente por la gran cantidad de agua que ingieren.

Los inconformes acusaron directamente a Luis Humberto Maza Suárez profesor del CEAS quien pone las cuotas mensuales y no ha realizado ninguna acción para remediar la problemática que afecta a decenas de alumnos.

“Desde hace diez días no sirven los baños para que nuestros hijos hagan sus necesidades, en el lugar el personal dice que es una falla de Comisión Federal de Electricidad, pero no es posible que tarden tanto en componer el problema”, señalaron.

Además de Maza Suárez responsabilizaron a Carlos Rasgado Vicente presidente del CEAS por la situación, de la mala administración del Instituto del Deporte Tuxtleco y de la situación que se encuentran padeciendo los jóvenes de las diferentes diciplinas.

Los padre de familia agregaron que han buscado a los directivos a las oficinas, para exigir una respuesta a la solución pero nunca se encuentran en el lugar, además de que han pedido por necesidad baños prestados les responden que son únicamente del uso para el personal.

Por ello piden que los directivos tomen cartas en el asunto, para solucionar la problemática que de acuerdo a las cuotas aportadas deberían emplearse para el mantenimiento adecuado de las instalaciones del CEAS.