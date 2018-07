Chiapa de Corzo pertenece a Tuxtla: Edil Pinto

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Javier Hernández Zarazúa; dio a conocer que los únicos que pueden vender en esa ciudad, son los que se autoricen por el presidente de Tuxtla, Carlos Molano; ya que a partir de ya, se depende de la capital.

Adelantó, que el compromiso con los ciudadanos de esa localidad, queda anulada; hoy solo los comerciantes de San Marcos, como la MOCRI incluso, podrán hacer uso de la ciudad, ya que todo el ambulantaje dejará de estar en Tuxtla Gutiérrez, para trasladarse a la colonial ciudad.

Acusaron a la regidora que tiene la comisión de Turismo, de ser parte de la negociación en contra de los ciudadanos que viven en Chiapa de Corzo, pues no entiende, del porqué dar el apoyo a foráneos y no a los del pueblo como son ellos, los feriantes como se denominan.

Lo que no entienden, dijeron algunos de ellos, los inconformes, es él porqué de dar prioridad a los ambulantes de Tuxtla, cuando el gobierno de la capital, no tiene por qué mandar en una ciudad como Chiapa de Corzo, si hay la necesidad de reubicarlos, que lo hagan en la capital, pero no en Chiapa subrayaron.

El documento que permite a los feriantes, está avalado por el edil de Chiapa de Corzo, existen testigos y documentos; el problema, es que como no se logró la votación a favor de su jefe Molina Gómez, es el coraje piensan unos, mientras que otros, dicen que es porque aceptó vender al pueblo, como ocurrió con Terán.