Chiapanecos participarán en consulta sobre NAIM

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de octubre (El Estado).-José Antonio Aguilar Castillejos, propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para ser delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, anunció que durante tres días -del 25 al 28 de octubre- los chiapanecos tendrán la oportunidad de participar en una consulta para que emitan su opinión respecto a la construcción de un Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Este ejercicio, dijo en una conferencia de prensa, abarca hasta el 80 por ciento del territorio nacional y las personas interesadas en participar deben tener su credencial de elector vigente, a través de una boleta que estará foliada, expresarán su voluntad sobre el megaproyecto que ha sido tema de discusión a nivel nacional.

Según lo comentado, se trata de un ejercicio que es democrático y del primer paso para caminar hacia una democracia que sea participativa y que forma parte de un impulso por parte del gobierno federal electo.

A través del sitio web mexicodecide.com.mx, en el apartado boleta, se observa el documento que será entregado a los ciudadanos; ahí se pregunta a los ciudadanos si, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ¿Cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?

Sólo aparecen dos opciones; la primera, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

La dos, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Para el caso de Chiapas, serán 58 los municipios que participen en 77 puntos que también incluyen las zonas indígenas; el personal que estará a cargo de la consulta comenzará actividades a las 8:00 am y finalizará hasta las 18:00 horas.

Aunque Aguilar Castillejos no reveló la cantidad exacta de lo que constará el despliegue de personal y material para la entidad, dijo que se trata de un proyecto económico y que no implica gastos mayores. Aseguró que el gobierno en transición lo que busca es recoger la opinión de la sociedad en una obra tan importante para el país y la consulta no busca estar a favor o en contra de la decisión, al contrario, la población ahora está comprometida, por lo que se vuelve fundamental que participen.