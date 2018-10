Chiapas arde, ejemplo, Pueblo Nuevo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Por culpa del gobierno del estado, Chiapas “arde”, y un ejemplo es el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán‎, dio a conocer José Antonio Vázquez Hernández, líder de la CIOAC en Chiapas, quien pidió a los medios, estar atentos ante cualquier hecho que se de en las siguientes horas.

El problema se deriva a que hay municipios como éste, que por una mala resolución del Tribunal Electoral, vieron una salida fácil, el poder repetir las elecciones, dando margen para que los mismos “bandidos” como los calificó, vuelvan a participar y robarse la elección municipal.

El conflicto poselectoral se da porque el PVEM al amparo del Gobierno de Manuel Velasco Coello, pretende imponer Consejos municipales en aquellas localidades donde el voto no les favoreció el pasado 1 de julio, de ser así, solo se estará apoyando a los grupos armados del pueblo.

“Si la Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán‎, no es liberada en no más de una semana así como el acceso carretero a este municipio que colinda con las autopistas Villahermosa a Tuxtla Gutiérrez, entonces habrá respuesta”, en un claro mensaje de la CIOAC Chiapas.

Y es que la situación que a un mes de distancia ha dejado sin alimentos, medicamentos y clases escolares a la población de la localidad la cual asciende a 38 mil habitantes, el Alcalde Electo, José Luis Flores Gómez, hará uso de sus facultades legales para proceder al desalojo de solo 50 manifestantes.

Asimismo, la dirigencia nacional de la CIOAC en manos de Federico Ovalle Vaquera así como la estatal en poder de José Antonio Vázquez Hernández, hicieron los llamados respectivos al Gobierno Federal y al local para que intervengan en un conflicto que, aseguran, ya fue resuelto por tres tribunales que dieron el triunfo electoral al PRD y que ahora el candidato perdedor, Enoc Díaz Pérez con el apoyo de grupos criminales como “Los Diablos” y “Los Pelones pretende imponerse en un cargo que electoralmente no le corresponde.

Es de mencionar que desde el pasado 23 de septiembre un grupo de 50 individuos comandados por Enoc Díaz Pérez tomaron la Presidencia Municipal y cerraron los accesos carreteros al municipio con el fin de imponerse en la Administración Local iniciada y quitar a la fuerza al candidato ganador por el PRD, José Luis Flores Gómez.