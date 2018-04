Chiapas es de los estados con menos desempleo: INEGI

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 3 de abril (El Estado).- El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) reveló que Chiapas se encuentra entre los estados con menos desempleo a nivel nacional, esto debido a que registró una de las tasas de desocupación laboral más bajas del país.

Así lo dio a conocer mediante la publicación del documento “Indicadores de Ocupación y Empleo. Cifras Oportunas Durante Febrero de 2018”, el cual informó que la Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 3.3 por ciento de la PEA a nivel nacional, mismo porcentaje que el del mes precedente.

En su comparación anual, la TD disminuyó en febrero de 2018 frente a la de igual mes de 2017 (3.3% vs 3.5%), con datos ajustados por estacionalidad.

Asimismo la Tasa de Subocupación (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda) representó el 6.6 por ciento. En su comparación anual, esta tasa fue inferior a la del mismo mes de 2017 que cerró en 7.3 por ciento.

De igual manera, la Tasa de Informalidad Laboral (proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) fue de 56.6 por ciento en el segundo mes de 2018, mismo porcentaje al reportado en enero pasado, y menor en 0.6 puntos respecto al de febrero de 2017.

También, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal (que se refiere a la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa), representó el 27.1 por ciento en febrero del año en curso, cifra menor a la observada en el mes precedente cuando cerró en 27.5 por ciento y registró una disminución de 0.2 puntos frente a la de igual mes del año pasado.

Los estados con las tasas de desocupación laboral más baja fueron Oaxaca con 1.3 por ciento, seguido de Guerrero con 1.4 por ciento, Morelos con 1.8 por ciento, Baja California, Michoacán y Yucatán con 2.1 por ciento, y Jalisco, Hidalgo y Chiapas con 2.3 por ciento, respectivamente.