Chicomuselo, Chiapas. 29 de septiembre 2018

DENUNCIA PÚBLICA

Al gobierno federal, estatal y municipal

A la opinión publica

Al pueblo creyente

A las mujeres y hombres de buena voluntad

No enmudezcan ante las injusticias que sufren las personas, esfuércense por generar cambios desde la dignidad humana. (Papa Francisco. 31-marzo-2018)

La situación actual que impera en nuestro país sobre la violencia, persecución, intimidación y asesinato a las mujeres y hombres que denuncian las estructuras que atentan contra la vida de nuestros pueblos como el alcoholismo, la violencia contra las mujeres, la lucha contra los megaproyectos, la defensa de la tierra y el territorio y las luchas por la vida no es ajena a la situación que se vive en Chicomuselo.

Como parroquia denunciamos públicamente al ciudadano José Hernández Domínguez Comisariado ejidal de Pablo L. Sidar por agresiones verbales, hostigamiento, intimación y amenazas a nuestro párroco presbítero Eleazar Juárez Flores.

El día hoy 29 de septiembre 2018 alrededor de las 6:00 pm el padre Eleazar se encontraba en la gasolinera de este municipio cargando gasolina cuando el C. José Hernández Domínguez empezó agredirle verbalmente acusándolo de varias cosas entre ellos de ser un violador y de meterse en cosas que no le importan, finalmente le dijo que se estaba ganando unos balazos, el padre se retiró y se dirigió a su casa, después de recorrer algunas calles se percató que lo venía siguiendo pero luego agarro otra calle que también daba a la parroquia.

Cabe señalar que estas amenazas de parte del c. José Hernández Domínguez hacia el padre Eleazar ya se había dado anteriormente desde noviembre del año pasado ya que en la comunidad de Pablo L. Sidar se cometió un feminicidio contra la señora Virgilia Villatoro Pérez caso que como iglesia denunciamos fuertemente porque las autoridades no le dieron seguimiento al caso, el padre denuncio la postura de las autoridades ejidales, municipales y estatales por no actuar ante este caso. A raíz de este feminicidio se retomó la lucha contra el alcoholismo porque ha sido la causa mayor de los ataque contra mujeres en esta comunidad. Como iglesia se promovió la cancelación del permiso de la cervecera en Pablo L. Sidar y se logró con apoyo de muchos ejidatarios, razón por la cual el comisariado anda muy molesto contra los servidores y servidoras de la iglesia.

Nos preocupa esta situación porque está en riesgo la vida de nuestro párroco Eleazar Juárez Flores, pues al parecer el ejército le ha otorgado al c. José Hernández Domínguez permiso para portar armas de fuego.

Si algo llegara a ocurrirle a nuestro párroco Eleazar Juárez Flores o a cualquiera de los servidores y servidoras de la comunidad de Pablo L. Sidar y demás comunidades de nuestra parroquia que buscamos la paz y la justicia para nuestro pueblo responsabilizamos al C. José Hernández Domínguez

comisariado ejidal de Pablo L. Sidar.

Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. (Mt. 5,10).

Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.