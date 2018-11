Ciudadanos detienen y desarman a Federales

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Militantes de la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI), retuvieron y desarmaron a dos elementos de la Policía Federal, (PFP); que se encontraban a escasos metros del bloqueo que mantiene la organización en el tramo carretero Comitán – La Trinitaria.

De acuerdo a los manifestantes, los elementos a bordo de la patrulla, intentaron pasarse a costa de que el tramo está interrumpido por ellos, lo que valió que un grupo lograra detenerlos y así bajarlos con insultos y algunos golpes, porque pusieron en peligro la integridad de sus compañeros.

Esto ocurrió en una zona donde la población suele estar pasando, es una zona urbana, ahí están Bimbo y la Coca Cola, como un punto de referencia, de la constante presencia de peatones, pero los elementos no entendieron y quisieron pasar a costa de todo, y de ahí insistieron en que fue necesario su retención.

Ellos están en la idea de que esta manifestación, sirva para que el gobierno del estado realice la liberación de su líder Antonio Hernández Cruz, quien el gobierno lo acusa, según ellos de delitos que no se cometieron, pero que es una justificación para debilitar el movimiento campesino.

Después de varias horas, de que los dos oficialices fueron bajados con lujo de violencia de las unidades 16453 y 13487 y posteriormente desarmados, para luego obligarlos a caminar y amarrarlos a una camioneta, los manifestantes decidieron negociar con los altos mandos para que esto en primera no vuelva a ocurrir y en segunda que se dé la liberación del detenido.

Finalmente, se expresó la necesidad de poder accionar en contra del gobierno del estado, si éste no cumple, se ha llegado a mesas de negociación, pero el gobierno incumple las minutas, no es la primera ocasión, por eso ahora ellos han decidido salir a bloquear, como una primera instancia.