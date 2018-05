CNTE enseña el músculo para junio

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Como un preámbulo, quedó demostrada la fuerza magisterial que se presentará este 11 de junio, con un paro laboral indefinido, contra el gobierno federal por las Reformas Estructurales, dieron a conocer los oradores frente a palacio de gobierno.

José Luis Pérez, vocero indicó que el magisterio siempre muestra su fuerza, sin embargo ahora las cosas cambian, pues no solo son maestros, son organizaciones, padres de familia, estudiantes y sociedad civil, que se estará sumando, se han dado cuenta que ellos tienen razón.

El gobierno federal, es el responsable de lo que está pasando, no puede seguir un país sometido como lo ha estado en todo momento, ya es el momento no de levantar solo la voz, sino frenar al mal gobierno, como calificó a las acciones de Aurelio Nuño y su candidato José Antonio Meade.

Como no pudieron en el caso del gobierno de Peña Nieto, ahora lo intentarán con Meade, por eso se fue de coordinador, ya que esas reformas están comprometidas con el gobierno extranjero, para acabar con la educación real y solo hacer negocio con este rubro.

Los más de 20 mil manifestantes, iniciaron desde temprana hora, para luego cerrar en el parque central, en estas acciones, criticaron a los medios de comunicación, por estar a favor de las autoridades tanto estatal como federal, al tiempo de asegurar que son momentos de sumar no de dividir y criticar al magisterio.

En la manifestación, también participaron los maestros jubilados y pencionados, quienes reclaman acciones justas y correctas para con ellos, para que el gobierno abra los ojos y se de cuenta que no tiene porque desampararlos, cuando la ley es clara en apoyo a los mentores.