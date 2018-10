CNTE se movilizará vs Peña Nieto

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció movilizaciones para transparentar y exigir al mismo tiempo al gobierno federal, entregue cuentas claras al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al iniciar este el 1 de diciembre.

La CNTE, a dejado en claro, que ellos no estarán de acuerdo en acciones que perjudiquen al magisterio, estarán atentos a que se cumplan todas las demandas, porque saben que el gobierno no cumple y hay que enseñarles a cumplir, a pesar de la violencia que genera.

No se trata de arriesgar la vida de nadie, pero si de reconocer que la lucha tiene que ser así, el gobierno de Peña es el asesino de maestros y de estudiantes, según la CNTE, sin embargo, no desestimó que esto pueda continuar con Peña hasta el fin de su mandato y con el otro gobierno.

En el caso de la CNTE en otros estados, ya se está replanteando el tema del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), afirmaron integrantes de su dirección política, quienes destacaron que será hasta el próximo congreso nacional, a realizarse del 26 al 28 de este mes, cuando se definan los planteamientos que se presentarán al nuevo gobierno federal en materia educativa, laboral y política.

Luego que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló su intención de mantener el FONE bajo el control del gobierno federal a fin de garantizar el destino de los incrementos salariales para los docentes, lo que aseguró no le gustó a algunos a los que también, dijo, se dicen muy radicales y no lo son.

Pero que solicitan regrese la nómina a los estados, donde no se manejaba con mucha transparencia, incluso de ahí se repartía a organizaciones del magisterio, a dirigentes, desde luego no a maestros, profesores disidentes destacaron que pareciera que hay fuerzas a las que les interesa que la relación de la coordinadora y el gobierno electo reviente.

La CNTE, agregaron, tiene un compromiso con un cambio de fondo del sistema de enseñanza, que pasa por la abrogación de la reforma educativa y todos sus componentes, que incluye al Fone, el cual debe replantearse, porque si va a permanecer en manos del gobierno federal debe garantizar un uso realmente transparente de los fondos y un pago ágil y completo a los maestros.