COCOSUR acusa a ediles de SCLC de matar a la tierra

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Integrantes de la Coordinadora de Comunidades del Sur (COCOSUR), dieron a conocer su rechazo a las acciones en contra de la “madre tierra”, que está siendo afectada en la zonas de amortiguamiento ecológico en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

En voz de Fernando Hernández Pérez, dijeron que salían a la calle de nueva cuenta para decir al pueblo de Chiapas, que no van a permitir que el gobierno municipal y estatal, “asesinen” las áreas naturales del Valle de Jovel, es una tierra de todos y a la vez de nadie, por lo tanto no tienen derecho las autoridades de desaparecerlas.

Hoy los integrantes, dijeron que caminan junto con otras personas que se sumaron al proyecto de defensa, para denunciar la omisión, complicidad y opacidad de los tres órdenes de gobierno, que permiten la destrucción 2 de nuestros humedales, ríos, montañas, reservas ecológicas”.

Acusaron la destrucción ecológica que presenta la ciudad San Cristóbal de Las Casas a consecuencia de “la llegada de los gobiernos pseudo ecologistas, en particular del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Manuel Velasco Coello, este gobierno verde ha se coludido y unido a grupos paramilitares para cumplir con su objetivo de saquear y destruir las pocas zonas de humedales, reservas ecológicas y zonas de amortiguamiento, que permiten la función de recarga de los mantos freáticos de la ciudad”.

Como COCOSUR dijeron, queremos dejar en claro que seguiremos exigiendo el cumplimiento de las minutas de trabajo firmadas entre los tres órdenes de gobierno y la COCOSUR, como ejemplo que nuestra palabra tiene valor, aunque la palabra de los funcionarios y políticos no la tenga, tal como sucedió con la Admiración Municipal de Marco Antonio Cancino González que aun firmando decenas de minutas no cumplió en ninguna, tal como sucedió con el acuerdo de retiro de escombros y rellenos en el polígono de los humedales de la Kisst y los Servicios Deportivos Municipales (SEDEM).

Cerraron diciendo que con este gobierno ha quedado de manifiesto el poco interés que tiene por defender y cuidar el medio ambiente, debido a que en 6 años y 2 administraciones locales, los humedales han sido devastados y las reservas ecológicas han sido destruidas con la ocupación hormiga a la vista de los tres niveles de gobierno. Las administraciones de Martínez Pedrero, Cancino González, principalmente.