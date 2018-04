COFECE investigará prácticas monopólicas absolutas en Palenque

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 5 de abril (El Estado).- Tras una denuncia, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) realizará una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en el municipio de Palenque.

Y es que derivado de la información aportada por la denunciante en el expediente DE-031-2017, esta Comisión Federal de Competencia Económica (Comisión) tuvo conocimiento de hechos que derivaron en la posible realización de prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Por consiguiente, la Cofece cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación, esto con el objeto de determinar si se han, o no, actualizado o si se están, o no, actualizando las conductas.

El presente procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, tal como se dispone en el segundo párrafo del artículo 54 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, sin embargo deberá dar en definitiva con el o los sujetos responsables a quien o quienes, en su caso, se les deberá oír en defensa como probables responsables de una infracción a la misma.

En términos del artículo 71, párrafo tercero y cuarto, de la LFCE, el periodo de la investigación no será inferior a treinta días hábiles ni excederá de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acuerdo, mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones.

Por ello, con fundamento en los artículos 16, 17, fracción II, 26, fracción I y 28, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica (Estatuto), se turnó el expediente a la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, para efecto de tramitar el procedimiento de investigación y en general, para que en términos de los artículos aplicables ejerza las facultades que le otorga el Estatuto para realizar la presente investigación.