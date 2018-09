Cola del diablo, juego sexual en primarias de TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Padres de familia denunciaron que en la primera “Emilio Rabasa Estebanell” en Infonavit Chapultepec, de Tuxtla Gutiérrez; niñas de primeros grados, reciben violencia sexual de parte de alumnas de los últimos grados.

Esto ha causado problemas al interior de la escuela, ya que hoy se conoce que a la hora del receso, las menores son obligados por sus compañeras a jugar “La Cola del Diablo”, este motiva a que quienes pierdan, se van quitando prendas, hasta quedar desnudas, para luego aventarles agua fría.

Esto ha causado molestia, porque consideran que sus hijas están en riesgo, aunque se reconoce que no hay manoceo alguno de parte de las compañeras, pero no tiene porque tener continuidad estos juegos que fueron calificados como violencia escolar, de parte de las mayores.

Las niñas mayores de quinto y sexto grado, exigen a las de menor grado, que no digan absolutamente nada a sus padres, porque sufrirán agresiones, lo que mueve a las pequeñas a tener miedo por lo que les dicen y les hacen, esto finalmente orilló a una de ellas a denunciar el hecho.

Para evitar que se diera a conocer que pasa, decidieron que se llamaría el juego de “La Cola de Ratón”, a fin de que pudieran entrar más menores y así, encontrar más personas poco a poco, para entender que no se difundirá hasta la dirección y maestros de esa institución.

Finalmente, los padres afectados, dijeron que hablarán con la dirección y maestros, para que estén atentos a estos hechos de violencia hacia sus hijos, caso contrario podrá pasar a más, cosa que no desean, por eso la necesidad de que se de a conocer para ver si hay más casos al interior de esta primaria.